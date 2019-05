Antepone ‘Tota’ el triunfo sobre el juego bonito

Antonio Carbajal destaca el trabajo de ‘Nacho’ Ambriz, pero se guarda pronóstico, pues dice que ‘no es bueno hablar de más’, prefiere esperarse a los resultados

Jazmín Castro

León.- El juego bonito, el show y el espectáculo se han terminado, ahora el equipo de los Esmeraldas de León, tendrán que jugarse el todo por el todo, aquí el objetivo es ganar como sea, dijo don Antonio ‘La Tota’ Carbajal, en entrevista para correo.

A poco más de 15 días de cumplir 90 años, don Antonio, sigue siendo objetivo, crítico y directo en sus respuestas.

Dice que ya no hay paso al juego bonito, pues mal o bien tiene la obligación de ganar, porque la afición así lo demanda.

“Me gusta el León, me gusta por el señor Ambriz, meda gusto que le vaya bien ha picado piedra Nacho, ha estado en Europa, aprendiendo ahí están los resultados”, dice.

Y agregó “a mí lo que me interesa es que mi equipo gane, juegue como juegue, mal o bien que gane”, reiteró.

Sin embargo, para el encuentro León contra Tigres, no quiso omitir los posibles resultados, dice que ‘no es bueno hablar de más’, prefiere esperarse a los resultados.

Conocido también como ‘el cinco copas’, don Antonio la Tota Carbajal, dese su silla donde dirige un equipo de menores de edad con problemas de adicción, recuerda como el León le ha dado grades satisfacciones a sus seguidores, por eso esta no puede ser la acepción, pues la afición es entregada, responde y se le debe.

Esta vez alentó a los jugadores del equipo a entregar todo en la cancha, y que sea ahí donde aterrice todo lo que se plantea en el vestidor, cada quien en su posición y brindado resultados desde su área.

Calificó como de suma importancia el apoyo de la afición en las buenas y en las malas, porque el jugador siente el cariño y tienen que salir a ganar, ‘porque el que poco aspira, poco tiene, a ganar como sea’, comentó.

Quiere aficionados no “pelafustanes”

La ‘Tota’ Carbajal, señaló que ha cambiado la dinámica de la afición, en su tiempo se coreaba y vitoreaba cada partido, ahora calificó a los que realizan disturbios y actos violentos de patanes y babosos, “esos no son aficionados, se debe ser aficionado de corazón, no pelafustanes y me apena decir esto, los invitó a que disfruten y estén contentos, sin molestar a las personas”, concluyó.