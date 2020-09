Ante presión, el Cártel de Santa Rosa se diversifica

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Los funcionarios priistas que tenían la intención de reelegirse a sus diversos cargos tenían que haberlo manifestado al partido el pasado 7 de septiembre y no al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), ya que es fue solo “un llamado a misa”, señaló el secretario general del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Alejandro Arias Ávila.

Lo anterior luego de que el pasado viernes, en una sesión del Consejo General del IEEG se dio lectura a una lista de regidores priistas que manifestaron su deseo de ir por la elección consecutiva, entre estos, José Luis Camacho Trejo Luna, de Guanajuato; Georgina Venecy Beltrán Pineda, de Jerécuaro; Alfonso de Jesús Orozco Aldrete y Vanessa Montes de Oca Mayagoitia, de León; José Carlos Andrés Reyes Reyes, de Pénjamo y Hugo Lanuza García de Salvatierra.

Alejandro Arias dijo desconocer dicha lista, no obstante, mencionó que la intención tenía que haberse comunicado al partido, no obstante, eso no le daría ventajas en el proceso interno para la elección de candidatos; refirió que quienes lo hicieron solo “presentaron su boleto a participar”.