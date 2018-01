Ante las bajas temperaturas en China, niño llega a su escuela ¡con el pelo congelado!

El pequeño caminó una gran distancia para poder presentar un examen

Redacción

Zhaotong, Chin.- En una sensación viral se ha convertido un niño de 10 años al ser publicadas en internet sus increíbles fotografías.

El menor, quien no ha sido nombrado en los medios, fue fotografiado con sus mejillas rojas y la cabeza llena de cabello blanco y congelado, la cual fue tomada justo después de haber ingresado al aula en la escuela rural a la que asistía.

Según los informes, el valiente alumno fue a la escuela a pesar de la temperatura de -9° C para poder presentarse a sus exámenes.

La foto, que se ha hecho viral en las redes sociales, fue tomada por Fu Heng, director de la escuela primaria Zhuanshanbao en el municipio de Xinjie en el condado de Ludian en la provincia suroccidental china de Yunnan.

Fu dijo que decidió no revelar el nombre del niño, pero dijo que era uno de sus alumnos de tercer grado, por lo que tenía alrededor de 10 años.

“Fue el primer día de sus exámenes finales. Las temperaturas bajaron a menos nueve grados centígrados en tan solo 30 minutos esa mañana”.

El director dijo que el niño vive lejos de la escuela, y que es conocido como el “payaso de la clase”, siempre encontrando la manera de hacer reír a sus 16 compañeros.

El chico tristemente no vive con sus padres, ya que ambos trabajan en ciudades más grandes para ganar mejores salarios. Se queda con varios hermanos y parientes ancianos y es uno de los decenas de millones de “niños que se quedan atrás” en China.

Fu dijo que la escuela le da desayuno a él y a otros como él, pero admitió que sus aulas aún no estaban equipadas con calefacción debido a la falta de fondos.

Los usuarios chinos de las redes sociales, a quienes le han dado “me gusta” a la imagen más de 14 mil veces y la han compartido miles más, han dejado mensajes alentadores para el niño.

Muchos dijeron que esperan que pueda escapar de la pobreza al mostrar tanta dedicación a su educación.

A picture of a young boy with his hair frozen went viral and attracted thousands of people’s attention. He walked over one hour, 4.5 kilometers, in minus 9 degree temperature to reach his school. pic.twitter.com/8ouQOUxNkk

— China Review Studio (@ChinaLifeng) January 10, 2018