Ante inseguridad, vecinos buscan regular acceso a sus colonias

Respecto al creciente número de colonias que deciden integrar casetas de vigilancia o cercas perimetrales, el director de Desarrollo Urbano explicó los requisitos principales

Cuca Domínguez

Salamanca.- Aumenta a cinco el número de colonias que se quieren enrejar por motivos de seguridad, informó Humberto Farfán Pedroza, titular de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

El funcionario municipal destacó que ya mandó su propuesta para regularizar este tipo de medidas, y para que sea aprobada en el Ayuntamiento. Esto luego de que se sumaran los habitantes de la colonia Aztlán para colocar una caseta de vigilancia.

Respecto a cuántas colonias ya han decidido la colocación de rejas o casetas de seguridad, dijo que cerca de cinco, pero para aplicar esta medida, no deben bloquear vialidades, por eso se consideran sólo circuitos cerrados, calles privadas o colonias bardeadas, pero sobre todo se pide que no prohíban el paso, pues la medida es regulatoria y no restrictiva sobre la circulación, “porque la Constitución habla de un libre tránsito, por ello sólo será controlado”.

El funcionario municipal destacó que todas aquellas colonias o zonas donde se quiera implementar esta medida se deben de acercar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para platicar del tema, “porque habrá colonias que si se van a poder y otras que no se van a poder, por ejemplo no se van a poder bloquear avenidas principales”, explicó.

Admitió que el argumento entre la población para integrar casetas o rejas es como una medida preventiva ante el tema de seguridad.

La colonia Aztlán es un fraccionamiento que inició en su mayoría para trabajadores petroleros, que se localiza en la zona norte de la cabecera municipal, entras las colonias Las Reinas y Ampliación Bellavista.

