Ante el incremento de recursos no habrá pretexto para no cumplir con plan de Gobierno: regidor

Nayeli García

Irapuato.- El Ayuntamiento otorgó contratos por al menos 7.7 millones de pesos a proveedores que incumplen con los requisitos mínimos para poder vender al Municipio al no tener domicilios fiscales comprobables y algunos de ellos, tener más de 14 años sin refrendos anuales, como lo establece el reglamento.

Uno de ellos el proveedor de los recién comprados túneles sanitizantes: el Grupo Akher SA de CV, quiénes de julio a diciembre del 2018 vendieron material de construcción, arrendaron maquinaria y servicio de limpieza de lotes baldíos al Municipios, por contratos por 7 millones 302 mil 533.85 pesos.

El grupo cuyo apoderado legal es María de los Ángeles Chacón Luna y se ostentaba con domicilio en el Residencial Campestre en la calle Marsella, espacio que tiene más de un año abandonado, según la supervisión realizada la Contraloría Municipal en marzo de este año, y que sin embargo en abril de este año, le fueron adquiridos cuatro túneles sanitizadores por la cantidad de 85 mil pesos cada uno, es decir 340 mil pesos.

Cuya compra, incumple el artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, que establece que el proveedor deberá de notificar cualquier modificación en la información de su registro. En el registro también se encontró que no cuenta con la evidencia fotográfica de su domicilio fiscal, por lo que no tendría que formar parte del padrón de proveedores municipal.

La Comercializadora Vialytec SA de CV a la que de julio a diciembre del 2018, le fueron compradas 30 piezas de papel reflejante, 15 rollos de vinil y uniformes de bomberos, por la cantidad de 376 mil 148.70 se identificó que su domicilio fiscal es el de su contador público, quien dijo desconocer en donde se llevan a cabo las acciones de comercialización de la empresa, por lo que la Contraloría Municipal no pudo comprobar su giro comercial.

Por estos dos casos, la Contraloría Municipal inició la investigación en contra de la Dirección de Adquisiciones, Enajenaciones y Arrendamientos bajo el expediente CM/DA/142/2020, e inició el CM/DA/145/2020 por el caso del proveedor Tito Alfredo Páramo Martínez quien se le compraron láminas galvanizadas por 62 mil 702.64 pesos y aunque está dado de alta en el padrón de proveedores desde el 15 de agosto del 2015, en su domicilio fiscal no lo conocen, y para su registró incumplió el artículo 43, que señala: “Para la inscripción en el padrón de proveedores deberán satisfacer los siguientes requisitos: n. Dos fotografías, una del exterior y una del interior del domicilio fiscal, y del domicilio en donde lleve a cabo su actividad comercial, en caso de ser diferente al fiscal”.

La Contraloría Municipal luego de realizar una auditoría a los padrón de proveedores municipales, abrió la investigación CM/DA/023/2020 debido a que encontró que en la mayoría de los casos, las empresa que comercializan con el Municipio incumplen con varios requisitos indispensables para brindar el servicio municipal.

Entre ellos, es que desde hace 14 años no se realiza el refrendo anual para seguir formando parte del padrón de proveedores municipal, así como la inexistencia de los domicilios fiscales, y aun así, siguen comercializando con el Municipio, pese a la violación al reglamento vigente de adquisiciones, en donde fueron detectadas en total 18 observaciones a la dirección responsable.

Ante estas anomalías la regidora Karen Guerra, en plena sesión de Ayuntamiento, solicitó pasar de las observaciones a las sanciones, ya que señaló que no se puede pasar por que no existe un lugar físico para hacer reclamaciones ante el incumplimiento de los contratos.

“La Contraloría pase de las observaciones a las sanciones que requieren los servidores públicos, como en la Dirección de Adquisiciones en donde se tienen proveedores a modo en donde no cumplen con las especificaciones, tienen más de un año sin actualizar domicilios y se hacen compras de más de 7 millones de pesos, cuyo domicilio no puede ser corroborado físicamente y me parece muy delicado y muy lastimoso que en la Administración Municipal existen estos señalamientos”.

