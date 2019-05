Ante déficit en presupuesto, estado podría solicitar deuda: Gutiérrez Campos

El PEF ha sufrido recortes desde que se aprobó en el Congreso Local por 12 mil millones de pesos, con afectaciones en DIF, Derechos Humanos, Medio Ambiente, Cultura, Educación y Salud

León.- El Presupuesto de Egresos de la Federación ha sufrido recortes desde que se aprobó en el Congreso Local; la diputada local del PAN, Alejandra Gutiérrez Campos, señaló que el déficit acumulado desde entonces es de 12 mil millones de pesos.

“Cuando se aprobó el presupuesto el año pasado, ya se venían muchos rubros que se estaban reduciendo para Guanajuato, y eran casi 3 mil 700 millones de pesos. Hoy de lo que se sigue firmando de convenios en el transcurso del año y he incrementado el hoyo presupuestal para la entidad. Sin embargo, hay recurso federales que llegaban directamente a Guanajuato que ejercía el gobierno federal y si consideramos estos rubros, el boquete presupuestal ya supera los 12 mil millones de pesos”, explicó.

En ese sentido, la diputada explicó que algunos de los rubros afectados, son el DIF, Derechos Humanos, Medio Ambiente, Obra Pública, Cultura, Educación y Salud, por decir algunos.

Por lo anterior, la congresista indicó que el estado y los municipios deberán reforzar, aún más, las medidas de austeridad para destinar recursos a los rubros afectados.

La congresista señaló, además, que por las finanzas sanas que tiene el estado, que ve viable que éste solicite una deuda, misma que tendrá que pasar a aprobación del pleno legislativo.

“Nosotros no podemos decir si sí o si no, porque tenemos que evaluar el plazo, la condiciones y en que se va a gastar ese recurso, pero no ha presentado una propuesta, pero tiene la capacidad para hacer. Lo veo viable, pero creo que también debemos encaminarlos con los municipios para fortalecer sus finanzas”, destacó.

