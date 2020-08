Ante alza de contagios, desmontarían canchas

Nancy Vengas

Irapuato.- Retirar las porterías e incluso introducir maquinaria pesada a los campos de futbol, serían algunas de las medidas extremas que el Municipio realizaría en las 16 canchas ubicadas en comunidades rurales y zona urbana, para inhibir los partidos de futbol durante la pandemia por Coronavirus.

“Estamos analizando acciones más estrictas, viendo la posibilidad incluso de retirar las porterías, meter maquinaría a los campos de futbol, son las medidas que se están contemplando, que pudieran llevarse a cabo”, dijo el secretario de seguridad ciudadana, Pedro Cortes Zavala.

Informó que detectaron 16 campos de futbol ubicados en comunidades rurales y zona urbana, en donde continuarán los recorridos para evitar que se realicen partidos de futbol, durante la pandemia por Covid-19, en el que se recomienda evitar las aglomeraciones de personas para prevenir contagios.

El fin de semana pasado -agregó el titular de seguridad-, suspendieron seis partidos de futbol en las comunidades rurales Arandas, San Roque, El Carmen, La Soledad, Tomelópez y en Colonias como Las Carmelitas y El Ranchito.

“Vamos a continuar con los operativos hemos detectado que hay apuestas pero no podemos actuar en consecuencia porque no ha sido infraganti por eso no podemos actuar, lo que si se puede es sancionar por la venta de bebidas alcohólicas, por alterar el orden público”, dijo el titular de seguridad.