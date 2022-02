Las extorsiones en Salamanca no han disminuido y afectan a varios sectores económicos como restauranteros, prestadores de servicios, entre otros

Cuca Domínguez

Salamanca.-Lamentablemente las extorsiones en Salamanca se siguen registrando, así lo declaró el presidente de la Asociación de Empresario y Ejecutivos de Salamanca (AEES), Gerardo Arredondo Hernández, quien destacó que son pocos los que denuncian y así las autoridades pueden actuar.

“El tema de las extorsiones ahí está, sigue habiendo, de hecho se ha incrementado; pareció que se había detenido un poco, pero otra vez volvieron; no nos queda más que denunciar para que a las autoridades tengan perfectamente clara la incidencia, para que puedan graficar este tema”, dijo.

El presidente de la AEES, comentó que ya se han interpuesto varias denuncias contras las mismas personas y que algunas han sido detenidas, incluso dijo que se han dado cuenta de la incidencia de extorsiones en Salamanca, porque muchas víctimas se han acercado a la organización.

Foto: Cuca Domínguez

“A nosotros lo que nos corresponde es seguir trabajando, generar las fuentes de empleo y denunciar para que realmente tener un panorama real de lo que está pasando, porque nos damos cuenta que esta incidencia crece porque a través de mensajes nos dicen, a mí también; a mí me hicieron, de tal teléfono, tal día y de tal forma; pero lo ideal es que mejor denuncien, si es un comentario entre nosotros no entra en la incidencia”, dijo.

Arredondo Hernández, comentó que el sector debe continuar con la generación de empleos y que es responsabilidad de las víctimas denunciar para facilitar el actuar de las autoridades.

Foto: Cuca Domínguez

“Por ello es importante denunciar porque si no lo hacemos, no va a funcionar y en todos los sectores está pasando, en el comercio, restaurante y en todo tipo de prestadores de servicios, por ello insistimos es necesario que se denuncie, para que la fiscalía actué, el solo hecho de pasar el mensaje no funciona, eso la fiscalía no lo contabiliza”, precisó.

