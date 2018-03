Antares se dobla; cede candidatura tras conocer preferencias

En una misiva da a conocer los motivos por los cuales decidió darle su lugar al expanista y exalcalde de León

Redacción

León.- La hasta hoy candidata a la gubernatura por Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ dio a conocer la decisión de ‘bajarse’ de la candidatura y cederla al expanista Ricardo Sheffield.

Mediante una aplicación de mensajería, Antares Vázquez Alatorre dirigió una misiva a sus militantes en donde explica los motivos por los cuales decidió darle su lugar al exalcalde de León, esta dice lo siguiente:

Querid@s tod@s:

Quisiera escribirles muchas cosas que hoy pasan por mi mente y mi corazón. Ustedes mis compañer@s de tantos ideales, luchas y anhelos, sin duda son las primeras personas con las que quiero hablar. Me encantaría hacerlo de forma personal, pero muchos mañana saldrán de viaje y quiero que sepan por mi, antes que por cualquier otro medio, lo que está sucediendo.

Ustedes han sido testigos de la gran presión a la que hemos estado sometidos en las últimas semanas. El lunes pasado fui convocada a una reunión con los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones. Allí se me hizo el planteamiento de someterme a una nueva medición con el Senador Chico Herrera. Se me informó que Andrés Manuel no estaba de acuerdo, a menos que yo lo estuviera.

Decidí aceptar la encuesta, en virtud de que yo siempre he pretendido fortalecer la legitimidad y fuerza de nuestro Movimiento. Juntos decidimos incluir también a Ricardo Sheffield, aún sin consultarle a él. Se me dijo, que sin importar el resultado, la decisión de continuar o no en la candidatura sería mía.

Ayer se me convocó para conocer los resultados de la encuesta. En ella yo aparezco en tercer lugar. En primer lugar aparece, por mucho, Ricardo Sheffield. Ante ese escenario, tomé la decisión de aceptar que se le informara a él, para que evaluara participar en esa candidatura. El día de hoy lo convocamos a una reunión y le informamos del resultado. Él se sorprendió y finalmente decidió aceptar.

Estamos ante la oportunidad histórica de la transformación del país y yo no podía asumir una postura mezquina y que careciera de altura de miras para retener la candidatura. He de decirles que Andrés Manuel ha respetado en todo momento mi derecho a decidir.

Yo seguiré participando fuertemente en la campaña. Quiero decirles que mi trabajo y actitud ha sido reconocida por la dirigencia nacional.

Ricardo Sheffield está en la mejor disposición y actitud para trabajar con nosotros. Mañana daremos una rueda de prensa a las 12:00 para anunciarlo.

Lamento informarles por este medio, pero no tengo más remedio. Me adelanto porque quiero que lo sepan por mi, antes que por otras fuentes.

Les quiero y les animo a que sigamos trabajando fuertemente. Yo lo seguiré haciendo.

Antares