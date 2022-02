1.- Años de ausencia

Luis Felipe Guerrero

Por fin la comunidad de la Universidad de Guanajuato (UG) retornará a las actividades académicas en marzo de forma totalmente presencial. La apertura completa de la casa de estudios después de dos años de confinamiento por la pandemia de COVID-19. No se escapa que, eso sí, el regreso se acoplará al asueto de la Semana Santa, que será pocos días después. Sin embargo, de acuerdo con el comunicado institucional de las autoridades de la UG, encabezadas por el rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino, hay un objetivo intermedio para febrero.

En el documento del 3 de febrero se advierte que el “Día del Amor y la Amistad”, 14 de febrero, sólo puede tenerse un aforo de 75 por ciento en todas las actividades, sujetas al formato híbrido, pues la presencia de los estudiantes será opcional para quienes deseen aun atender sus actividades de forma virtual. Un mes de gracia. Aunque todavía Luis Felipe deberá informar sobre sus decisiones en la pandemia y qué ha sido de la educación superior y media superior en La Colmena. En el estado de Guanajuato no han amainado los decesos provocados por el coronavirus. Como la especie de alarma, se registró en las últimas 24 horas el deceso de 60 personas por la COVID-19, una cifra que, desde el 24 de febrero de 2021, hace más de 11 meses, no se había alcanzado. Se está recreando la cadena de contagios, ocasión para que la autoridad supere la idea de que el fin de pandemia viene; lo fatal -las muertes- sirve para la concientización.

2.- Agua para siempre

Jorge Ramírez Hernández

Este jueves, ante el pleno del Ayuntamiento de León, el Consejo Directivo de SAPAL presentó, por medio de su presidente, Jorge Ramírez Hernández, su informe de resultados 2019-2022. Cierran una etapa de claroscuros donde enfrentaron la pandemia de COVID-19 otorgando gratuidad del servicio de agua potable a 20 mil leoneses, y la decisión presidencial de cancelar los beneficios del proyecto El Zapotillo para la ciudad zapatera, ante lo cual adquieren mayor relevancia los tres planes maestros realizados durante la gestión: hidráulico, pluvial y de tratamiento y reúso con alcances estimados hasta 2045.

La oportunidad sirvió para informarse de la solución a la crisis derivada de la muerte de cinco trabajadores, donde se reconoció la gestión de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez ante las familias de las víctimas, que dotó de humanismo el accionar público ante lo burocrático. Presentado el informe, Jorge Ramírez, asumió el desgaste en el cargo y dio a conocer que se retira de la presidencia de SAPAL. El resto del consejo será evaluado, a la luz del ajuste a la normativa sobre los consejos ciudadanos que hará el Ayuntamiento próximamente para la elección de estos, entre ellos SAPAL y el Patronato de la Feria.

La alcaldesa Gutiérrez Campos fue enfática en que habrá nuevas reglas y nuevos nombramientos para los consejos de parte del Ayuntamiento, con propuestas de la sociedad civil, no sólo del empresariado. Los consejos ciudadanos necesitan una sacudida y se ampliará la participación ciudadana. El gesto de Ramírez Hernández le ayuda en la ruta. Reconoció el papel del consejo saliente en busca del objetivo central: agua suficiente para la ciudad más grande del estado.

Al término del informe de SAPAL, Ale Gutiérrez, se reunió con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, para presentar los proyectos de infraestructura necesarios para León. La afabilidad mostrada en la junta de trabajo marca la excelente relación entre los personajes.

3.- Y no es competencia

Mauricio Hernández Núñez

Este jueves el delegado estatal para Programas Integrales para el Desarrollo del Gobierno de México en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, dio el banderazo de salida a las primeras ocho sucursales del Banco del Bienestar, de los 89 que habrá en los 46 municipios guanajuatenses. Las sucursales son de alta importancia para municipios como Atarjea y Xichú, donde no se tenían servicios de esta naturaleza en pleno inicio de la tercera década del siglo 21.

Hernández Núñez ha puesto énfasis en la naturaleza del banco, a diferencia de los privados. No cobra comisiones y no tiene fines de lucro, con servicios como cuentas de ahorro, nómina, débito e infantil; los programas de ahorro para vivienda, micro seguros de vida, compraventa de dólares, entre otros.

La apertura de estas primeras sucursales llega a tiempo. Podrán recibir ahí sus pagos los beneficiarios de distintos programas sociales, como los adultos mayores con su Pensión para el Bienestar. Con motivo de la veda electoral que inicia este viernes, se estarán adelantando pagos en marzo de dos bimestres: marzo-abril y mayo-junio, será 7 mil 700 pesos. Llegó el banco de la 4T.

De la Valija. Displicencia

El derrumbe de una serie de gavetas en un panteón de San José Iturbide, donde gobierna la alcaldesa panista Cinthia Arvizu, desvela el abandono en que se ha tenido el camposanto por varias administraciones. Seguramente los funcionarios que han permitido el deterioro de esa infraestructura, ya sea desde el Ayuntamiento negando recursos para su mantenimiento o en sitio, sin ejercerlos de manera adecuada, han de pensar que los muertos no pueden reclamar el abandono. Bueno, el derrumbe ya los exhibió.

La circunstancia puede observarse en muchos otros municipios, donde ni siquiera se ha tenido la mínima atención a las condiciones de higiene en los cementerios, a pesar de que se han aumentado las cuotas, cada año, para quienes requieren espacio para sus finados. El dolor de los familiares convocados para identificar los restos de quienes quedaron bajo los escombros de las gavetas derrumbadas en San José Iturbide debe encontrar eco en la alcaldesa Cinthia Arvizu y señalar a los responsables del deterioro, para que no quede impune el hecho.

Alejandra Moreno Reynosos

La determinación de una abrumadora mayoría de trabajadores de General Motors de que sea el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA) el que les represente ante la armadora estadounidense en la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo, imponen a su dirigencia una gran responsabilidad, pues su caso es observado en el orden internacional, pero, sobre todo, porque deben responder a las expectativas de quienes los eligieron.

Alejandra Moreno Reynoso, secretaria general del SINTTIA, no está para responder a los intereses de los sindicatos canadienses o estadounidenses, donde encontró apoyo, sino de sus compañeros en la empresa asentada en Silao.

Por ello, debe atender con precisión los derechos que le otorga no sólo la ley laboral a sus representados, sino las estipulaciones del T-MEC, que procuran un proceso de igualación salarial entre las tres naciones en el sector automotriz. No puede limitarse a buscar mejoras para que sus compañeros libren “el día a día”. No se emanciparon del sindicalismo charro para tan poco.