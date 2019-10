Angustian fotos de un jaguar jugando con una botella de plástico

El felino habría recuperado el envase de un arrollo cercano; se espera que estas imágenes sirvan para denunciar el abuso de plástico que hemos hecho y lo que ha causado a los ecosistemas del planeta

Redacción

Mato Grosso del Sur.- Paul Goldstein, quien es un guía y fotógrafo británico, compartió una serie de imágenes que solo reafirmó el problema de contaminación que se enfrenta actualmente. Las fotografías muestran a un jaguar jugando con una botella de plástico.

Esto sucedió en el Pantanal, el humedal más grande del mundo, ubicado en el estado brasileño de Mato Grosso del Sur. El felino de 3 años se ve entretenido jugando con una botella verde luego de que la recuperara de un arroyo cercano.

Golstein indicó que siempre es interesante encontrar un jaguar en su hábitat natural, sin embargo recalca lo angustiante de la escena pues reflejan lo que le estamos haciendo a los ecosistemas de nuestro planeta, por eso espera que las fotografías se conviertan en “ejemplo del abuso del plástico y su horrible proliferación mundial”.

El fotógrafo también espera que la difusión de las imágenes sirva para llamar la atención de los líderes mundiales, y que los estimule a tomar las medidas necesarias, “ya que el abuso del plástico ha llegado a niveles críticos”.

PLASTICS …when is it going to end?

Full details of this Bottle shocker https://t.co/IBCLwg4goi#jaguar #pantanal #photosafari @ExodusTravels pic.twitter.com/XPOoAJBz9k

— Paul Goldstein (@paulgoldstein59) October 13, 2019