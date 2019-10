Angelica Bengtsson rompe su pértiga y después rompe récord nacional

La sueca realizaba su primer intento, cuando justo en el momento de tomar impulso la pértiga se rompió y cayó al suelo que por fortuna la caída no tuvo consecuencias

Suecia.– Durante la final de salto con pértiga femenino, la corredora Angélica Bengtsson batió récord tras llevarse un gran susto al romper su pértiga en su primer intento.

La sueca realizaba su primer intento cuando justo en el momento de tomar impulso la pértiga se rompió y Bengtsson cayó al suelo que por fortuna la caída no tuvo consecuencias.

Angélica Bengtsson volvió a intentarlo otra vez pidiéndole prestada su pértiga a la francesa Ninon Guillon-Romarin y a pesar de que competía por primera vez la sueca logró superar los 4,80 en su segundo intento batiendo el récord nacional y la clasificación entre las seis mejores del mundo.

Angelica Bengtsson’s eventful evening in the pole vault at the #WorldAthleticsChamps! 😅pic.twitter.com/jeizjYW6E7

— European Athletics (@EuroAthletics) 30 de septiembre de 2019