De acuerdo con el Colectivo Hilos, la acción busca visibilizar “la mancha de sangre que se ha generado por las desapariciones y feminicidios”

Ciudad de México.- Este domingo, las escalinatas del Ángel de la Independenicia en la Ciudad de México se llenaron de ‘sangre’. Y es que como parte del proyecto Sangre de mi sangre, convocado por el Colectivo Hilos, se cubrió el momumento con un amplio manto de color rojo tejido por por familiares de víctimas de feminicidio y personas desaparecidas a modo de protesta.

De acuerdo con el colectivo, esta acción busca visibilizar “ la mancha de sangre que se ha generado por las desapariciones y feminicidios “.

El manto se realizó con retazos provenientes de todo el país. Colectivos de desaparecidos, madres de mujeres asesinadas o de víctimas de trata se unieron a la convocatoria y aportaron sus tejidos. A estos se le suma el público y los transeúntes, que atraídos por la protesta, accedieron a sumar sus puntadas en protesta contra la violencia que asola al país. La meta es cubrir cien mil metros cuadrados con ese manto de ‘sangre’; un metro por cada persona desaparecida en México.

Sandra Mercado alza la voz por los desaparecidos de Guanajuato

Foto: ONU

Muchas mujeres también viajaron de sus estados de origen hasta la CDMX para unirse al tejido colectivo y compartir sus experiencias. Una de ellas es Sandra Mercado, que viajó desde el estado de Guanajuato para participar en el proyecto.

Según recoge el diario El País, la hija de Sandra desapareció en 2017, cuando apenas tenía 14 años. Ahí se acercó a los colectivos de búsqueda y comenzó a tejer como terapia. Mientras buscaba, apareció un vídeo en redes sociales en el que su hija aseguraba que se había ido por voluntad propia. Esto le dio al menos una certeza: estaba viva.

Finalmente, en 2021 se reencontró con su hija. Autoridades federales la rescataron del departamento de un hombre con antecedentes al que buscaban. Pero no por ello dejó de tejer ni de apoyar a sus compañeras buscadoras.

“Lo hago por las mujeres que conocí en mi lucha que siguen buscando, y por las que encontraron a sus seres queridos donde no debían: en fosas comunes. (…) Si la sociedad se uniera como nos unimos nosotras, como se unen estos hilos en el tejido, temblarían los poderosos en el cielo y la tierra”, afirma para El País.

Protesta contra la revictimización

Sandra también tomó el micrófono para reclamar apoyo de las autoridades y señalar la revictimización a la que las exponen.

“Nuestros hijos no eran maleantes, nuestras hijas no estaban coludidas con alguien, pero siempre nos tachan de eso. ‘Se desapareció tu hija o tu hijo porque andaba en malos pasos, porque iba vestida así, porque era coqueta’. Mi hija no merecía estar desaparecida, ni los 100 mil y tantos que están también”, dijo, según recoge La Jornada.

Hasta ayer, en la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se reportaron 108 mil 787 ciudadanos de las que no se sabe su paradero. La mayoría con aviso emitido en Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México.

