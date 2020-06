Andy Ruiz quiere sorprender al mundo nuevamente y baja de peso

Redacción

México.- Jugadoras de la Liga Nacional Femenina de Fútbol de EU (NWSL) regresaron a las actividades y durante el inicio se realizó protesta en donde varias de ellas no pudieron contener las lágrimas.

Fue antes del encuentro entre Chicago Red Stars y el Courage de North Carolina, que se realizó el tradicional canto del himno y al mismo tiempo un acto de apoyo al movimiento Black Lives Matter.

Casey Short y Julie Ertz fueron afectadas emocionalmente durante el acto de apoyo, en las redes sociales, algunos usuarios destacaron que no todos los miembros de ambos equipos se arrodillaron apoyando la protesta.

Este gesto, que algunos atletas emplean desde 2016 para protestar contra la brutalidad policial, se ha convertido en una de las maneras más difundidas de apoyar al movimiento Black Lives Matter de manera pacífica tras la muerte de George Floyd a manos de la policía estadounidense.

La cuenta oficial de la liga en Twitter también se hizo eco del momento y publicó una foto de ambas jugadoras.

This moment and this movement means everything to our players.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/g0BOzN9hoF

— NWSL (@NWSL) June 28, 2020