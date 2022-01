Agencia AP

Melbourne.— Cinco años y cinco largos sets después, el cinco veces subcampeón del Abierto de Australia, Andy Murray, finalmente ganó otro partido en el torneo de Grand Slam que abre la temporada de tenis.

Murray, ex número uno del ranking mundial de la ATP, y que está jugando gracias a una invitación de comodín mientras continúa su carrera de regreso de operaciones de cadera y pensamientos de retiro, venció al sembrado 21, el georgiano Nikoloz Basilashvili en cinco sets por 6-1, 3-6, 6-4, 6 -7 (5), 6-4 el martes para llegar a la segunda ronda en Melbourne Park.

Antes, Murray había pedido un partido de cinco sets en la primera ronda de 2019, mismo partido que él y todos los demás pensaron que podría haber sido el último en Australia, después de perderse la edición de 2018 por una lesión. Además, se perdió el torneo de 2020 por una lesión pélvica y el evento del año pasado debido al covid-19.

“Han sido tres, cuatro años duros. Trabaje mucho para volver aquí”, dijo Murray en su entrevista televisiva posterior al partido en el John Cain Arena, parroquialmente conocido como el Tribunal del Pueblo.

“He jugado en esta cancha muchas veces, el ambiente es increíble. Este es el que pensé que había jugado mi último. Es increíble estar de vuelta, ganando una batalla de cinco sets como esa. No se puede pedir más.”

Murray venció a Basilashvili en un partido de tres sets de tres horas la semana pasada en Sydney, donde llegó a la final del torneo de puesta a punto. Sin embargo, en esta ocasión el duelo duró casi cuatro horas.

Cuando Murray, de 34 años, logró la victoria en su tercer punto de partido, se volvió hacia el fondo de la cancha, cerró los ojos y levantó los puños para celebrar. Después de caminar hacia su silla junto a la cancha y dejar caer su raqueta, regresó a la cancha, golpeó el aire y gritó: “¡Vamos!”.

Fue la victoria número 49 de Murray en un partido individual del Abierto de Australia, lo que lo colocó por delante de Andre Agassi e Ivan Lendl, en el quinto lugar de todos los tiempos. Según la Federación Internacional de Tenis, es la mayor cantidad de victorias en un torneo de Grand Slam sin ganar el título, superando las 48 de Lendl en Wimbledon.

Independientemente, la victoria de su partido 50 en Australia es la prioridad inmediata, misma que buscará ante Taro Daniel de Japón.

“Creo que hay cosas en mi juego que puedo hacer mejor”, dijo Murray, quien perdió la final de 2010 ante Roger Federer y otras cuatro ante Novak Djokovic.

“Me encantaría tener una carrera profunda aquí, si es posible. Es algo que no he tenido en uno de los Slams desde que regresé de la lesión, y es algo que me está motivando”, agregó.

Por su parte, el segundo sembrado, el ruso Daniil Medvedev, es uno de los mayores beneficiarios potenciales de la deportación de Djokovic, y tuvo una primera ronda mucho más rutinaria.

El nueve veces campeón Djokovic ya estaba de regreso en Serbia, dos días después de perder su desafío legal para quedarse en Australia a pesar de no estar vacunado contra el covid-19, cuando Medvedev entró al Rod Laver Arena con una victoria por 6-1, 6-4, 7-6. (3) sobre el suizo-finlandés Henri Laaksonen.

Con el objetivo de ser el primer hombre en la era Open en ganar su segundo título importante en la próxima aparición de Grand Slam después de su primer trofeo de este tipo, Medvedev avanzó junto con el número cuatro mundial, el griego Stefanos Tsitsipas; el número cinco, el ruso Andrey Rublev; el número 11, el italiano Jannik Sinner; el número 13, el argentino Diego Schwartzman y el número 15, el español Roberto Bautista Agut.

Ahora, las cosas podrían ponerse más complicadas para Medvedev, pues se enfrenta al mercurial australiano Nick Kyrgios.

Nadie ha dominado en Melbourne como Djokovic, quien está invicto en las 18 semifinales y finales combinadas que ha alcanzado en el Abierto de Australia, incluida la victoria del año pasado sobre Medvedev por el título.

Pero Medvedev se vengó con su gran avance en el US Open, donde su victoria significó que la apuesta de Djokovic por un Grand Slam en un año calendario terminó a una victoria de distancia.

“Me gusta la presión. Siempre quiero hacerlo mejor que el año pasado, (pero) no va a ser fácil”, dijo Medvedev.

También hay sorpresas en el torneo femenil

Leylah Fernández, canadiense de 19 años, perdió 6-2, 6-4 ante Maddison Inglis, la wild card clasificada en el puesto 133, en su primer partido de Grand Slam desde que quedó en segundo lugar en el US Open.

El lugar y el ambiente estuvieron muy lejos de su carrera hasta la final contra Emma Raducanu en Flushing Meadows en septiembre pasado.

A Raducanu le fue mejor en su debut en el Abierto de Australia. La británica, cabeza de serie número 17, venció a la campeona del US Open 2017, Sloane Stephens, por 6-0, 2-6, 6-1 en un partido nocturno oscilante que puso fin al programa del Día 2.

Aryna Sabalenka, segunda cabeza de serie, parecía estar saliendo antes de recuperarse de un set y un quiebre, ganando nueve juegos seguidos antes de completar una victoria por 5-7, 6-3, 6-2 sobre Storm Sanders, número 128 del ranking.

Mientras tanto, la tercera cabeza de serie, la española Garbiñe Muguruza mantuvo intacta una racha perfecta cuando ganó su partido de primera ronda en el Abierto de Australia por décima vez consecutiva, superando a la número 77 del mundo, Clara Burel 6-3, 6-4.

“Muy engañoso. Siempre estás nervioso por salir con Rod Laver, que me encanta, y comenzar una campaña de Grand Slam”, dijo Muguruza. “Muy contento por mi forma de jugar y, por supuesto, controlando los nervios”, dijo Muguruza.

Muguruza, dos veces campeona de Grand Slam y subcampeona de Australia en 2020, juega ahora contra la veterana francesa Alize Cornet.

También avanzaron la número 6 Anett Kontaveit, la campeona del Abierto de Francia 2020 Iga Swiatek, la finalista del Abierto de Francia 2021 Anastasia Pavlyuchenkova, y la dos veces ganadora de un major Simona Halep.

La dos veces campeona de Wimbledon, Petra Kvitova, perdió ante Sorana Cirstea por segundo año consecutivo, esta vez 6-2, 6-2 en la primera ronda.

“Sí, creo que a ella le gusta mi juego, que simplemente lo busca, pero la temporada es larga, así que espero que cambie”, dijo Kvitova, finalista del Abierto de Australia hace tres años.

