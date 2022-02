López Obrador y sus posiciones políticas

“Nuestro respeto y además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos y lo vamos a seguir haciendo. Nada más, lo único que debe de considerarse es que nosotros no mandamos aniquilar a nadie, a nadie pero sí, no utilizar estos lamentables hechos para atacar al gobierno que represento”. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato

Los ánimos crispados de la clase política gobernante en el país en contra de un sector de la prensa obligan más que nunca a la reflexión y a la mesura. Está claro que esta no vendrá desde el inquilino de Palacio Nacional porque el presidente Andrés Manuel López Obrador he dejado claro que polarizar, confrontar es lo suyo.

Ya sabemos que a imagen y semejanza de ese perfil que lo distingue, las reacciones que concita y las pasiones que desata se regresan en el mismo sentido. El presidente y sus seguidores no creen en la neutralidad porque, dicen, esta está del lado del opresor o poderoso.

Pedirle al presidente que no polarice es imposible. Así se ha abierto paso en la política y no va a cambiar.

Pero en ese embate discursivo que se ha dado desde el poder presidencial hay un dato en el que convendría detenernos porque López Obrador y en general los gobernantes, suelen confundir (con interés de desviar la atención) la evaluación de lo cierto o falso del contenido de un reportaje con las intenciones o la autoridad moral de quien realiza el reportaje.

La difusión del reportaje que originó la crisis que hoy vive el ejecutivo federal es el punto central y a partir de ahí, saber si José Ramón López Beltrán incurre en conflicto de interés por ser el hijo del presidente y al tener, presuntamente, relación con empresarios cercanos a él o empresas con contratos con paraestatales.

Las preguntas que se han hecho los autores del reportaje, entre ellos Raúl Olmos son las lógicas en el ámbito periodístico y sus textos se han documentado para exponer hechos que provocan discusión pública. Eso es natural.

Es natural también que más que el autor del reportaje quien trabaja para ‘Mexicanos contra la corrupción’, llame la atención el nombre y la figura de Carlos Loret de Mola quien lo difunde a través de la plataforma Latinus.

Lee más: “Periodismo al costo que sea”; Loret responde a AMLO tras exhibir sus ingresos

López Obrador

Quienes defienden al presidente desde el gobierno están en su derecho de hacerlo pero la primera discusión tendría que ser si el reportaje tiene sustento y dice la verdad no en lo que han privilegiado los críticos: los propósitos del trabajo periodístico y la “autoridad moral” que poseen quienes lo difunden.

El tema central es si existe o no conflicto de interés porque de lo que ya no hay duda es que el discurso presidencial de predicar con el ejemplo en temas de austeridad y separar el poder político del poder económico, no hay muchas diferencias con las prácticas del pasado que tanto se han criticado.

Pero el presidente, como suelen hacerlo los políticos de siempre y de todos los partidos, descalifica no precisamente a partir de un desmentido de los hechos sino de su intencionalidad y de sus emisores.

Un problema muy serio porque intenta desviar la atención del foco central de los hechos.

Más preocupante aún que desde la conferencia mañanera se aliente a los organismos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) entre otros, a difundir información de particulares que está protegida por ley y que de ninguna manera es parte del debate público.

Si se trata de una estrategia para desviar el foco de la investigación periodística, la apuesta es más que preocupante, inquietante. Porque en esa apuesta permanente por la polarización se crea un ambiente demasiado caldeado en donde no parece haber espacio para el equilibrio, la mesura y el debate civilizado.

La eventual caída de la popularidad del presidente debe preocupar a sus incondicionales. Al periodismo le preocupa el efecto que hoy representa para nuestra sociedad, el disenso y el derecho a discrepar sin amenazas desde el poder.

Te puede interesar: Heber López Vázquez el sexto periodista asesinado en lo que va del 2022

López Obrador

El alcalde de Apaseo El Grande, José Luis Oliveros Usabiaga, emitió ayer un mensaje de video alertando a la población acerca de la presencia de un tigre en la zona rural de este municipio.

Desde el viernes circularon imágenes que perfilaban la presencia de un felino en esa zona del estado y ayer el primer edil lo confirmó. Las cosas que hay que ver.

Ver nota: Tigre pone en alerta a Apaseo el Grande; piden no acercarse y reportar

López Obrador

CARLOS ZAMARRIPA: 13 AÑOS EN EL CARGO

Ayer, Carlos Zamarripa Aguirre cumplió tres años de haber sido designado como fiscal general del estado y 13 de estar en la dependencia que tiene bajo su responsabilidad la procuración de justicia y contra algunos pronósticos, parece llegar menos condicionado que en los dos años previos pero todavía lejos de sentir que ya está del otro lado.

Entre la disminución de los homicidios dolosos que se registró en 2021 con respecto a 2020 y la violencia creciente en entidades como Zacatecas que ya desplazó a Guanajuato como principal foco criminal, el fiscal vio venir a la baja la presión directa que se ejerció directamente de Palacio Nacional para su remoción.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo apostaba hace tres años y medio por el “Golpe de Timón” para pacificar al estado y hoy, pese a los muchos oscuros que hay en el estado por los atentados contra corporaciones y policías en lo particular, los asesinatos a menores y las masacres que eventualmente, se dan, Zamarripa encuentra un remanso.

Un remanso indirecto en cuanto al cese al fuego mediático desde Palacio Nacional pero también a la sintonía que se da a partir de la colaboración que hay entre las fuerzas federales y estatales.

De origen, Zamarripa venció las resistencias internas que tenía en el PAN, Basta recordar las palabras de la entonces diputada Libia Denisse García quien había cuestionado originalmente la ratificación de Zamarripa en el cargo.

“Les pido por favor compañeros y compañeras legisladoras que a pesar de las diferencias, respaldemos este dictamen que implica la participación de nosotros como legisladores en el proceso de remoción. Ya ha quedado clara nuestra postura partidista y política. Démosle un sí a los guanajuatenses, ejerciendo verdaderamente la representación que ostentamos”.

García Muñoz Ledo decía que había un mecanismo de remoción que garantizaba que no habría un cheque en blanco para quien antes criticaba. Hoy, Libia Denisse, es su compañera de gabinete

Y hoy, habituado a las mesas de trabajo y comparecencias en los que pocas cosquillas le hacen los opositores, el Fiscal parece haber capoteado lo más rudo del vendaval desde Palacio Nacional y a la espera de que no reaparezca una nueva embestida que le corte las alas cuando está a 6 años de concluir su encomienda.

SEMÁFORO VERDE: EL GOBIERNO VE LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

El gobierno del estado decidió muy pronto regresar al semáforo verde apenas pasó la segunda quincena de febrero y vio que los contagios se reducían ligeramente en comparación con el mes de enero que parece, será el de más altos contagios hasta ahora.

El dato que más alienta a la autoridad local para regresar al verde fue el de la reducción sustancial de casos activos a poco más de 3 mil el viernes pasado, que representan la tercera parte de los que había hace unas dos o tres semanas cuando Ómicron pegaba con furia.

Los casos activos representan el potencial de contagio del virus. Hasta ayer por la tarde, en lo que va de febrero se registraban poco menos de 22 mil contagios que representan, arribita de la mitad de los 41 mil 500 del mes de enero justo cuando pasamos el segundo tercio de este mes.

El mes pasado, el promedio diario fue de más de mil 300 y hasta ayer estaba en mil 154.

No es el mismo caso con las defunciones porque hasta ahora febrero ya resultó más fatídico que enero con récord de contagios. En enero fueron 508 defunciones por 565 que van al 19 de febrero. En enero, el promedio fue de 16, en lo que va de febrero, abajito de 30. Es decir, casi el doble de fallecimientos en un mes que se perfila para ser el cuarto con más muertes por Covid19 solo por debajo de diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021.

Con todo y ese dato, también la ocupación hospitalaria ha bajado de poco más de 30% a 16% en los últimos días.

En suma, parece que la cuarta ola comienza a ceder y el gobierno del estado decide mandar la señal de que lo peor ha pasado aunque no es momento de echar las campanas al vuelo.

La vacunación avanza de manera sostenida y hoy el foco de preocupación en este frente se ubica en lo que va a ocurrir con los menores entre 5 y 12 años de edad.

PAN y PRI han encontrado una veta para promoverse con los famosos amparos.

López Obrador