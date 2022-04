Andrés Manuel López Obrador

SAN LUNES. Entre la euforia desproporcionada de los ganadores de la votación dominical y la descalificación de los perdedores, los ciudadanos comunes se preguntan a qué viene tanto circo.

LADO POSITIVO. El freno que le puso el bloque opositor a la iniciativa empujada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sí es una derrota política monumental para el mandatario federal, pero más allá de apasionamientos partidistas y políticos, resulta sano para el país que México no se lance al vacío de la falta de respeto a acuerdos internacionales que sí pueden traer consecuencias adversas en materia de inversión y tratados internacionales.

RADICALES. Hay mucho que criticar a algunos acuerdos de inversión privada en el país que sí tienen un tufo de corrupción, pero sucede que Morena y la 4T no conocen de gradualismos y quieren demoler todo lo que huela al pasado.

APROVECHANDO EL VIAJE. Veremos cuánto dura el festejo del bloque opositor porque la euforia alcanzó al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que ya sugiere una suerte de ‘Tumor’ (Todos Unidos contra Morena) en 2024. Una sugerencia que por supuesto tiene su jiribilla en lo local.

COYUNTURA. Ese acercamiento inevitable que tuvo Movimiento Ciudadano con la coalición ‘Va por México’ el domingo en San Lázaro alimenta esperanzas de que los naranjas opten por una ruta de alejamiento en torno a la 4T que, en caso de darse, tendría sus repercusiones en Guanajuato.

DE UNA VEZ. Porque hoy el PAN no se preocupa por el PRI como contrapeso en Guanajuato. El PRD no existe y el Verde tendrá que adecuarse a ese perfil cada vez más rastrero y acomodaticio de su dirigencia nacional.

BISAGRA. MC es ese partido que hoy representa una incógnita respecto a la posición que asumirá en lo nacional, pero también en lo local. La mejor noticia para el PAN Guanajuato sería un ‘Todos contra Morena’ (excepto el Verde, hasta nuevo aviso) en lo nacional.

PARADOJA. A menos que MC decida jugar un papel de oposición en cada plaza independientemente del partido gobernante. El sueño dorado azul ahí está. Que no sea su incompetencia en algunos frentes lo que los debilite sino la falta de competencia opositora, lo que los mantenga a flote.

LA DEL ESTRIBO…

La alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos admite y reconoce que hay mucho por hacer en materia de capacitación en derechos humanos en la Policía de esta ciudad, luego de las cifras que ponen a esta corporación como la que más viola derechos fundamentales de los ciudadanos.

Eso sí, acota que se trata de una fotografía de 2020 y 2021. Es decir, a ella apenas le toca una parte del incremento en esas quejas porque llegó a gobernar en el último tercio del año anterior.

Y mucho tendrá que hacer en la materia porque solo León esta situación se fue al alza. El resto de los municipios con quejas se mantuvieron o hasta bajaron.

Ver nota: Partidos de oposición necesitan ir en coalición contra Morena: Diego Sinhue

Andrés Manuel López Obrador

ENDURECIMIENTO DE PENAS: UN VIEJO INTENTO QUE NO SOLUCIONA MUCHO

El endurecimiento de penas a conductores en estado de ebriedad es un viejo tema que se recicla de tiempo en tiempo y que no ha resuelto el problema serio en nuestro país de los accidentes automovilísticos.

“Es un tema muy sensible; el que se registren accidentes en los que se ve involucrado el alcohol es un asunto muy difícil de solucionar, aunque se cambie la ley o se endurezca”.

Así lo decía el entonces presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Éctor Jaime Ramírez hace cinco años, luego de que la polémica cobraba interés tras un accidente en el que fallecieron tres integrantes de una familia.

“Es este un asunto más de cultura, de promover conductas saludables y de prevención de enfermedades como el alcoholismo u otras adicciones aunque, sin duda, tenemos que enviar señales claras de que es algo que nos preocupa y en lo que trabajamos para atenderlo”, dijo.

Ramírez Barba se comprometió entonces a trabajar con su bancada y con el Poder Judicial para analizar este tema “y reforzar los puntos que sean necesarios”.

El tema es relevante a partir de la campaña que inició la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos que se acompaña de una iniciativa que ya se trabaja en el Congreso local y que contempla sanciones más rudas para quienes manejen alcoholizados.

“En mi propuesta original con mi grupo parlamentario, yo había pedido que fueran 15 días de cárcel; no un ‘torito’, 15 días en la cárcel. Llamarle por su nombre y que se le quitará la licencia y que si había sido en casa particular, se sancionará a la casa porque hay evidencias en el mundo de que se aprueba, pero luego aquí no se quiere y luego como es una atribución municipal y por eso tiene la relevancia de haber subido a la ley estatal y no que quedara al arbitrio de los Ayuntamientos en donde los cabilderos, ‘no es que si haces eso, no vamos a vender’”.

Eso decía hace cinco años el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local. Y no pasó nada de lo que él planteó en esa entrevista. Hoy, la alcaldesa de León, hace su luchita.

Ver nota: Promueven campaña para evitar personas alcoholizadas al volante en León

Andrés Manuel López Obrador

JUSTICIA Y GRACIA PARA LOS AZULES; SÁNCHEZ CASTELLANOS, BATEADO OTRA VEZ

Dice el síndico panista José Arturo Sánchez Castellanos que le parecen “ridículas” y “decepcionantes” las sanciones que se han dictado en los asuntos de presunta corrupción que denunció al día siguiente de la toma de posesión de Alejandra Gutiérrez Campos como alcaldesa de León.

Su reacción es importante porque fue él quien interpuso las denuncias originalmente ante la Contraloría leonesa en las que advertía presuntas irregularidades en el descuento al Club Campestre que pagó predial como si el campo de golf fuera una zona agrícola.

Hubo otra denuncia que para entonces ya era del dominio público. La desafectación del predio en un kínder en el fraccionamiento Refugio del Campestre a favor del empresario Gabriel Padilla.

Ambas denuncias, en palabras del ahora síndico panista, implicaban la presunción de irregularidades de dos funcionarios del gabinete de Héctor López Santillana: Rodolfo Ponce Ávila, titular de Desarrollo Rural y el extesorero Enrique Sosa.

En otras palabras, Sánchez Castellanos desenvainaba la espada en contra de dos estelares del anterior gobierno ante la incomodidad de la clase gobernante panista, por más que la reacción pública en un principio de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez fuese de respaldo hacia el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Sánchez Castellanos se mostró como lo que siempre ha sido, un personaje frontal y que no se distingue por disciplina cuando le ha tocado una aventura partidista. Así fue con Ricardo Sheffield como opositor en 2009 y así se mostró como parte de un gobierno panista.

Lo cierto es que al interior del PAN-Gobierno no cayeron bien esas denuncias. Los altos mandos de inmediato le dijeron que no se valía patear el pesebre ni dañar la marca blanquiazul en la entidad.

En los meses siguientes, tanto Ponce Ávila como Enrique Sosa obtuvieron cargos importantes. El primero de ellos se convirtió en subsecretario de Desarrollo Agropecuario y Rural y el segundo, en un cargo de dirección en la Secretaría de Desarrollo Económico.

En otras palabras, mientras el síndico atizaba los cuestionamientos hacia los exfuncionarios, el gobierno estatal los cobijaba con cargos. El mensaje ya estaba clarísimo.

En el caso de Rodolfo Ponce -quien autorizó el descuento al Club Campestre- le queda todavía la posibilidad de impugnar y salir limpio.

Sosa ni se despeinó porque Sánchez Castellanos que se careó con él, fue denunciado ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por abuso de sus funciones al solicitar la modificación del acuerdo de donación del terreno a la SEG para poder subastarlo y parece que ni a falta llegó, según los fiscalizadores.

Hay un proceso pendiente en Contraloría Municipal, pero el extesorero ya la libró.

No es casual que en los últimos meses las apariciones públicas de Sánchez Castellanos se hayan dosificado, lo mismo que sus declaraciones y su cercanía con la alcaldesa Alejandra Gutiérrez. En gobierno azul los quieren dóciles y disciplinados.

Ahora debe saber que esas batallas están perdidas frente al PAN-Gobierno.

“Es un día triste para la transparencia y el combate a la corrupción en Guanajuato”, dijo ayer Sánchez Castellanos cada vez más aislado y lejano en el círculo de poderosos en el PAN que lo convencieron de ir a la arena partidista. Y si no ha dejado de ser el mismo de siempre, sus días como integrante del partido gobernante están contados.