“Aquí hay que seguir, mientras las autoridades federales no nos den el Semáforo Verde definitivo de que se acabó la pandemia, hay que seguirlo usando porque vienen olas, vienen contagios, mientras exista una positividad de más del 20 %; todavía existe, hay que cuidarse. Si bien es cierto ya no hay la mortalidad de antes, se contagia uno y hay que seguirlo usando”. Diego Sinhue Rodríguez

Más que iluso, sería ingenuo pensar que, tras las críticas a la forma en que se ha dado la elección de algunos consejos ciudadanos en León, el modelo esté agotado y deba ser sustituido. Tendríamos que hablar en términos pragmáticos. Es decir, no de lo deseable sino de lo efectivamente posible.

Ahora que Andrés Manuel López Obrador es presidente de la República y, entre muchas otras cosas, despotrica en contra de los órganos descentralizados y de los consejos y de diversas formas de participación ciudadana que gobiernos del PRI y el PAN respaldan abiertamente, podemos entender con mayor claridad que lo que sucede en Guanajuato -y en León en lo particular- es una suerte de pacto de cogobernabilidad entre gobiernos y sectores predominantemente empresariales.

Desde 1989 en León -y 1991 a nivel estatal- la participación de ciudadanos ha sido un fator que distingue a los gobiernos de Acción Nacional.

Y ni siquiera el triunfo de Ricardo Sheffield (hoy recalcitrante morenista) en 2009 en León o la alternancia que se dio tres años después con Bárbara Botello a la cabeza, modificó ese status quo en la ciudad.

Sheffield quiso dar un golpe de timón y solo cambió la adscripción de los beneficiarios. Dejaron de serlo las cámaras afines al Consejo Coordinador Empresarial y a Coparmex y asumieron el protagonismo los afines a Concamin. Con Bárbara, fue menos notoria la variación porque solo se abrió espacio para algunos empresarios filo priistas.

López Obrador cuestiona la participación ciudadana y los consejos que a nivel nacional influían en decisiones importantes del país precisamente porque no son afines a sus principios para ejercer el poder. Algunos son sus detractores abiertos y declarados, como en su momento Gustavo de Hoyos de Coparmex.

Son “neoliberales” los que no comulgan con sus ideas o, mejor dicho, quienes no se cuadran en su mandato. Pero ya vimos que hay empresarios que sin ningún tapujo hoy le apoyan igual que lo hicieron con Enrique Peña y Felipe Calderón.

Los demás, son deleznables, dignos de expulsar de su paraíso. Alineados “a la derecha” aunque en la realidad solo sean pragmáticos o acomodaticios.

Y claro que en México -a nivel federal- sigue conectado el poder económico al poder político, pero hoy la bandera ideológica es diferente y se simula que se combate a los poderosos y que se rompen paradigmas.

En Guanajuato y en León, cada tres años y cada seis cambia el poder y el alcalde o la alcaldesa, para que todo permanezca igual. A nivel estatal, nunca ha habido mejor interacción entre el gobernador y sus interlocutores en los consejos que ahora.

Piense usted en el Consejo Estatal de Seguridad -compuesto por diez empresarios- para saber en qué momento se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobernador. Bastó que Diego Sinhue dijera hace uno o dos años que descalificaba al Observatorio Ciudadano de León como interlocutor del gobierno para que se terminaran los enfrentamientos.

El peor crítico de Carlos Zamarripa y Álvar Cabeza de Vaca hoy es síndico del PAN en León, neutralizado dentro del Cabildo, incómodo porque su espíritu crítico no embona con la disciplina a ultranza que piden en el PAN-Gobierno donde la participación ciudadana es una forma de adormilar la crítica y los contrapesos. No de alentarlos.

Primer acto; el presidente de SAPAL, Antonio Morfín declara unos días después de haber tomado posesión:

“Ese es un tema muy complicado por muchas razones. Tú pides una disculpa cuando estás claro que hiciste algo mal, si no pues por qué vas a pedirla. La Fiscalía no ha determinado todavía si hubo una responsabilidad o no. Derechos Humanos llegó a una conclusión, pero la Procuraduría, donde está el caso, no. Mientras no se deslinde qué responsabilidades hubo, esperemos en esto”.

Segundo acto: el procurador estatal de Derechos Humanos, Vicente Esqueda responde en un mensaje de Twitter:

“Fue lamentable el fallecimiento de 5 personas de @ Sapalleon por ello, es importante recordarle al consejo directivo de SAPAL que la recomendación del exp. 24/21-A, ya fue aceptada por el anterior consejo directivo; por lo tanto cumplirla no es opcional, es de carácter obligatorio”.

Tercer acto. SAPAL emite un comunicado, sin aludir al comentario del ombudsperson, pero que es una obvia respuesta, tras el poco comedido pronunciamiento de Morfín.

“A la fecha, SAPAL no ha recibido ninguna manifestación ni requerimiento adicional de parte de la Procuraduría, que determine la necesidad de robustecer alguna de las acciones ya realizadas.

Nos reiteramos en plena disposición y apertura para mantener cercanía, colaboración y apoyo con los familiares de nuestros compañeros fallecidos en aquel lamentable accidente”.

Moraleja: ¿Pero qué necesidad? Ni parece que el presidente de SAPAL tiene seis años ahí.

LOS VILLARREAL: LA ALIANZA INCÓMODA DE DIEGO SINHUE

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se jacta de que hoy en el PAN Guanajuato no hay grupos y, en buena medida, este asunto lo consolidó hace exactamente cuatro años cuando hizo una alianza con los Villarreal (Luis Alberto y Ricardo) para que tuvieran las candidaturas que aspiraban a cambio de respaldar el proyecto del entonces candidato azul.

E hizo todo lo posible para complacerlos, pese a que el candidato presidencial Ricardo Anaya no quería a Luis Alberto en su elenco de candidatos a diputados federales por sus antecedentes como coordinador.

Originalmente, en 2018, Ricardo Villarreal buscaría la reelección como alcalde y Luis Alberto iría en la boleta federal. Pero Anaya fue tajante.

Y la única opción era el cambalache de candidatura entre hermanos. Que Luis Alberto fuese candidato a alcalde y Ricardo a la candidatura a diputado federal.

Pero las dudas surgían en automático, ¿Luis Alberto sería un buen alcalde? Y es que Ricardo Villarreal es uno de sus munícipes panistas mejor calificados y quizá la muestra más clara fue que nadie nunca dentro del partido objetó su nueva postulación.

Los panistas no pensaban en los electores. La lógica del dieguismo era dejar contentos a sus candidatos. Los perfiles no importaban. En Guanajuato, la marca pesa y los sacará flote, decían.

Era el PAN y su infinita soberbia. No importaban los perfiles ni las capacidades; daba lo mismo un Villarreal que otro.

El tiempo puso a cada quien en su lugar. En 2021, los dos Villarreal buscaron la reelección y solo Ricardo logró ganar en las urnas. Luis Alberto mordió el polvo frente a su histórico rival, el priista Mauricio Trejo.

Para peor humillación, Trejo iba bajo las siglas del peor PRI de la historia. El costo de una alianza pragmática y con buena dosis de soberbia de Diego Sinhue. No tener oposición en el PAN tuvo como costo entregar San Miguel de Allende al PRI.

LA PANDEMIA: DOS DÍAS SIN DEFUNCIONES

La Secretaría de Salud del Estado reportó durante las jornadas de viernes y sábado cero defunciones por covid-19 en Guanajuato. El pasado domingo 13 tampoco hubo fallecidos por esta enfermedad por lo que en los últimos siete días, se registraron tres jornadas sin defunciones, algo pocas veces visto a lo largo de la pandemia con 14 en total en ese período para un promedio de dos al día.

En el terreno de los contagios, durante los últimos siete informes solo dos días se han reportado más de 300 y el fin de semana pasado se registraron apenas 63 entre sábado y domingo.

Tras dos tercios de marzo, las muertes suman 110, un promedio de 5.7 por día, mientras que los contagios suman cinco mil 895, también en franco descenso. Estas cifras se dan justo cuando se cumplen dos años de los primeros casos de covid en Guanajuato, la pandemia que ha cambiado al mundo y a sus habitantes en muchos aspectos.

Estas cifras dan la impresión de que ya pasó lo peor y que, si bien no sabemos cuándo se decrete el Semáforo Verde permanente y con ello el fin de la pandemia, estamos ya muy cerca de vivir -en los hechos- lo más cercano a la vieja normalidad.

Sabemos que, con todo y la posibilidad de esa vieja normalidad, hay medidas que llegaron para quedarse y que esta generación ya quedó marcada por un hecho de impacto mundial en el que todos -aún aquellos adeptos a las teorías conspiranoicas y antivacunas- fueron sacudidos de una u otra manera.

La economía tiende a estabilizarse y los gobiernos de todos los niveles tendrán que reajustar sus proyectos y actividades en un entorno en el que ya la emergencia por la covid-19 bajará de manera importante su efecto.

Aunque en los hechos nunca se vivieron restricciones extremas ni hubo un confinamiento absoluto, muy pronto entraremos a una nueva fase en la que los gobiernos ya no tendrán como argumento para la eficacia o los resultados, la pandemia.