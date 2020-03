Anciano festeja el aniversario de bodas con un romántico mensaje

Redacción

Italia.- Entra Italia en su segunda semana de cuarentena debido a las muertes y contagios del nuevo coronaviros.

Desde que el aislamiento inició la contaminación disminuyó, incluso el agua de los canales de Venecia se han limpiado.

“Buenas noticias: la baja en la contaminación debido a la cuarentena ha logrado que los canales se vean limpios por primera vez en 60 años”, escribió un usuario de Twitter.

“Después de una semana de encierro, los canales de Venecia lucen limpios y llenos de peces. Esto nos da una idea de lo que pasaría en la tierra sin humanos”, escribió otra persona.

Pero lo que más ha llamado la atención, es la presencia de delfines en la zona, ya que es muy raro encontrarlos.

After a week of lockdown… The canals in Venice are all clear and full of fishes. Kinda gives you the idea what will happen to Earth without Humans! pic.twitter.com/FVc7N8vmty

— TheSpaceAcademy.org✨🔭 (@ThespaceAcad) March 17, 2020