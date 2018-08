Analizan reestructuración de próxima administración en Salamanca

Por lo que respecta a la posibilidad de bajar los salarios, como lo ha propuesto AMLO, la alcaldesa electa, destacó que sí se van a revisar, pero anticipó que son adecuados a la responsabilidad que se tiene

Salamanca.- La alcaldesa electa Beatriz Hernández Cruz, adelantó que habrá una reingeniería en la próxima administración municipal que encabezará, aunque primero se hará un estudio que determinará en dónde se requieren los cambios. Además, confirmó que hay funcionarios de la actual administración que han llevado su currículo, pero personalmente no han hablado con ella.

Hernández Cruz, precisó que sí tiene en mente hacer una reingeniería de la administración, “necesitamos hacer un estudio, no quiero adelantar nada, porque apenas nos van a entregar la información actual, tenemos información publicada, pero ha habido algunos cambios, se tiene también el reglamento interno orgánico de la administración, todo eso se está revisando y entonces habrá necesidad de hacer algunas modificaciones”.

Incluso adelantó que es posible que se tengan que definir funciones, para no duplicar, ya que hay dependencias que, a su parecer, están duplicando funciones o realizan actividades que no le corresponden, señaló que esa es la parte que se está estudiando y conforme se vaya analizando, se definirán si los cambios se realizarán antes o después de que comience su administración.

Sobre la reducción de la plantilla de burócratas de la administración municipal, dijo que no lo sabe, que no quiere adelantarse, porque podría decir que se va a reducir y es posible que en la propia tarea del día a día se requiera que se mantenga igual.

Por lo que respecta a la revisión de los salarios para atender la posibilidad de bajarlos, como lo ha propuesto el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la alcaldesa electa, destacó que sí se van a revisar, “pero anticipo que los salarios que se perciben en la administración son adecuados a la responsabilidad que se tiene, también se tiene que valorar la responsabilidad de cada uno de los funcionarios”.

En el tema de los funcionarios de la administración que están buscando seguir en el gobierno, dijo, “nadie se ha acercado conmigo; he sido muy clara desde un principio, en cuanto a los cambios que se van a realizar, será parte de la transición, no he tenido ningún acuerdo con los actuales funcionarios; ya lo dije y lo vuelvo a repetir, habrá los cambios necesarios que se tengan que dar en el primer nivel”, reiteró.

Dijo que hasta este momento no ha hablado con ningún funcionario, sin embargo, sí han llevado algunos currículos, “no son funcionarios de primer nivel, los que lo han llevado han sido como 2 o 3, pero son personas de otras áreas, que incluso no conozco”.

Precisó que los perfiles de los funcionarios que le acompañaran en su administración, ya los tienen revisados, visualizados, pero no dará a conocer los nombres en este momento, “cuando ya esté todo el equipo se hará la presentación oficial”, hasta este momento, dijo, que lleva un 40 por ciento de su equipo decidido, sobre todo para las dependencias de primer nivel.

JJM