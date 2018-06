Analizan recursos para pagar a Conagua

Julio Ortiz precisó que analizan la posibilidad de que se tomen los 235 mil pesos de los excedentes que cobra el Municipio

María Espino

Guanajuato.- El regidor perredista Julio Ortiz Vázquez comentó que el dictamen que se aprobó en la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del Ayuntamiento para pagar la deuda de 235 mil pesos que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) impuso al Municipio por descargar agua sucia a cielo abierto en la comunidad de Los Nicolases, no fue turnada al Pleno del Ayuntamiento en la pasada sesión porque se busca primero determinar de dónde se sacará el recurso ya que explicó que no pueden usar los remanentes de otros años fiscales que ya están destinados para algunas acciones por que podrían dejar descubierta alguna y ocasionar problema al erario.

Ortiz precisó que analizan la posibilidad de que se tomen los 235 mil pesos de los excedentes que cobra el Municipio, para que se pueda saldar el adeudo a la brevedad.

Además recordó que en la última Comisión de Hacienda se acordó que se tenía que hacer una adecuación al dictamen técnico-jurídico que Tesorería y el Jurídico entregaron sin embargo este aún no se hace, por lo que eso también falta para que se pueda avalar.

Ortiz Vázquez agregó que siguen buscando la forma legal más viable para resolver el tema del pago sin afectar los recursos públicos, por lo que para determinar de dónde se tomará el dinero se debe especificar a detalle el daño o beneficio que se puede generar de pagar o no la multa, a fin de que el Ayuntamiento tenga claros los alcances de cualquiera que sea la decisión que se tome, pues recordó que por no dar cumplimiento la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado no liberará los 15 millones de pesos que están detenidos y que están etiquetados para acciones de Obra Pública.

