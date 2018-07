Analizan quitar foro en Plaza del Comercio

El lugar podría desaparecer pues ya no tiene la función de ser un punto artístico, ya que los habitantes lo han convertido en un pozo de desechos en donde incluso hay animales muertos o agua estancada y enlamada

Nayeli García

Irapuato.- El foro al aire libre de la Plaza del Comercio Popular podría desaparecer pues en lugar de ser un punto de encuentro artístico, la ciudadanía lo convirtió en un pozo de desechos, de donde han sacado, incluso, animales muertos.

Este foro fue construido hace más de 15 años, durante la primera administración de Ricardo Ortiz Gutiérrez como parte del programa del ‘Rescate del Centro Histórico’, el cual es utilizado para colocar el nacimiento de la Navidad, presentaciones de payasos, entre otras actividades.

El director de Mercados, Daniel León Morales, aseguró que aunque limpian constantemente el foro, la gente sigue tirando basura en el lugar y ahora con la presencia de las lluvias, la limpieza se complicó, pues las alcantarillas están descompuestas.

“No tiene nombre el hecho de que vengan a tirar costales de basura, con pañales, incluso, hemos sacado animales muertos de ahí, Japami ayuda pero es necesario mantenerlo limpio, voy a coordinarme con Obras Públicas para ver si hacemos modificaciones”, comentó.

Aunque su eliminación no es un hecho, el director de Mercados no descarta que si la situación sigue así, tenga que desaparecer, pues dijo, no puede seguir siendo un foco de infección para los clientes de la Plaza del Comercio.

Y es que el agua estancada ya luce enlamada, además, en el área puede apreciarse cualquier tipo de desecho e incluso han sido arrojadas rocas al interior del espacio.

“Sería una tristeza que se tuviera que quitar y cambiar el mobiliario urbano porque la ciudadanía no sabe darle el uso adecuado”, comentó.

