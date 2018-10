Analizan quitar campaneo

Servicios municipales argumentó que no hay suficientes unidades; Carlos Morán aseveró que hay un déficit de 385 contenedores de basura en la ciudad

María Espino

Guanajuato.- Carlos Morán Velázquez, titular de Servicios Públicos Municipales, adelantó que analizan eliminar el programa de campaneo y de recolección casa por casa, debido a que no cuentan ni con el personal ni con el equipo de transporte suficiente, esto además de que desde su punto de vista esa estrategia no ha funcionado.

“Hay programas de campaneo y de recolección casa por casa, son complicados porque no tenemos ni el equipo de transporte ni el personal suficiente para hacerlo, por ello es muy probable que se quite, se ha demostrado que si por alguna razón se descompone la unidad, la gente saca la basura y los perros rompen las bolsas, se hace un regadero, propiciando un círculo vicioso difícil de resolver en esas precarias condiciones”.

Faltan 385

Carlos Morán, manifestó que son varias las necesidades que presenta la dependencia a su cargo, entre las que destacó un déficit de 385 contenedores para depositar basura, alrededor de 400 botes de basura de mano, además de garantizar que los 80 vehículos asignados a esta área estén en buenas condiciones para poder dar cobertura total a la ciudad.

Morán explicó que actualmente hay 215 contenedores distribuidos en la ciudad, pero que no son suficientes; además de que aproximadamente 107, es decir el 50%, están dañados, tienen láminas sueltas y están sucios.

Precisó que para dar total abasto se requieren 600 contenedores con los cuales también contempla colocar contenedores en algunas comunidades rurales. Subrayó que donde más hacen falta contenedores es en las colonias y fraccionamientos ubicados al sur de la capital.

Desparecen otros

Además recordó que entre los años 2003 y 2004, habían 400 contenedores en servicio, pero que las recientes administraciones los retiraron, y que lo mismo hicieron con los botes para la basura de mano, de los cuales recordó que en dichos años había casi 500 y actualmente hay menos de 200.

Aunque Carlos Morán aseveró que existía casi el doble de contenedores de los que hay actualmente, dijo no saber en dónde están los 185 que faltan, sólo mencionó que hay algunos que están en malas condiciones, pero no son todos. Respecto a la mano de obra, Morán reconoció que hace falta más personal, pero aún no determinan cuántos contratarán.

Sobre las unidades disponibles, comentó que cuentan con 80, de las cuales, 40 no están en uso por tener alguna avería mecánica. Recordó que en la anterior administración se compraron alrededor de 30 vehículos pero la mayoría está dañado, “el problema es que se descuidaron mucho”.

Expresó que trabajan en la elaboración de un plan integral para dar mantenimiento correctivo a los vehículos como a los contenedores.

*EZM