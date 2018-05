Analizan la creación de más parques en la ciudad

En tres meses estará listo un estudio para la creación de un proyecto enfocado a la materialización de un sistema de parques urbanos

Gamaliel Reyes

León.- Graciela Amaro Hernández, directora del Instituto Municipal de Planeación (Implan), informó que en tres meses estará listo un estudio para la creación de un proyecto enfocado a la materialización de un sistema de parques urbanos.

La funcionaria explicó que el análisis contempla toda la mancha urbana, por lo que en los trabajos participan dependencias municipales y paramunicipales como el Parque Metropolitano, Gestión Ambiental e incluso el presidente de la Comisión del Implan, Salvador Sánchez Romero.

Esto lo dio a conocer luego de que, en entrevista, fuera cuestionada sobre las integración del Bosque SIT en los proyectos de la paramunicipal que encabeza.

“Estamos en la primera etapa de esta evaluación, no solamente se contemplaba esa área (Bosque SIT), sino se contemplarán otras áreas que tenemos hoy en la propiedad municipal, ya con la clasificación de área verde para equiparlas”.

Sólo serán 100 árboles

Respecto del Bosque SIT, sostuvo que, pese a que ya no habrá miles de árboles, como se había planteado inicialmente, sino a lo mucho 100 ejemplares, el proyecto no pierde su esencia, toda vez que existen 700 espacios donde podría darse la compensación arbórea para mitigar el impacto de la tercera y cuarta etapa del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Incluso, hizo una invitación para que la ciudadanía se quite la idea de que un parque debe estar lleno de árboles.

“(…) Y quitarnos esa idea de que un parque tiene que estar sembrado de árboles; el que tú tengas un espacio público con zonas de esparcimiento, con zonas de sombra, no quiere decir que porque no puedas plantar 300 árboles, no se puede hacer un espacio verde”, acotó el funcionario.