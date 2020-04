Analizan implementación de multas para quienes violen aislamiento

Nayeli García

Irapuato. – El Gobierno Municipal analiza la implementación de multas o sanciones para aquellas personas que no acaten las recomendaciones de aislamiento ante la contingencia sanitaria del Covid-19.

Señaló: “Estamos valorando la posibilidad (de sancionar) de que también se dé, la gente no entiende, andan de necios, andan como si nada otra vez y vamos a tener que apretar y es posible porque en el Reglamento de Seguridad contempla sanciones de esta naturaleza”.

Comentó que estarán revisando qué otros locales o negocios deberán de cerrarse ante la activación de emergencia nacional por la presencia del Covid-19, pues serán reforzadas las medidas de prevención ante el llamamiento federal, que consideró fue tarde por el Gobierno Federal.

Comentó: “Claro que se tardó y ahora ya no se la acaban porque no tuvieron la prevención, afortunadamente en Guanajuato tuvimos el cuidado de prevenir desde antes, espero que el daño que se pudo hacer por no prevenir las cosas a tiempo se puedan recuperar y se pueda bajar el nivel”.

