Analizan demolición de obra en el Pípila

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate, informó que analizan la posible demolición de la construcción detectada a los pies del Monumento al Pípila en el Cerro de San Miguel, y que de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no cuenta con ningún tipo de permiso.

El funcionario municipal dijo que dicha obra no es nueva, tiene mucho tiempo y desconoce si en anteriores administraciones les dieron permiso o no para iniciar la construcción de lo que parecen tres cuartos, pero se desconoce cuál sería su utilidad.

El viernes pasado, el delegado del INAH, David Jiménez Guillén declaró que el jueves pasado se revisó dicha obra la cual no es procedente por localizarse en una zona protegida, aunado a que el proyecto presentado por los propietarios no es procedente pues no se aclara qué es lo que pretenden construir, por lo que señaló que le corresponderá al Municipio determinar si la obra debe demolerse.

“Se ve que son un par de cuartos, tres cuartos no veo que sean comercios, no se ha presentado ningún proyecto” y agregó “muchas de las edificaciones que surgen sin ningún permiso es sujeto de que se regularicen siempre y cuando estén en una parte que sea permitida, pero si ya el señor delegado está diciendo que no, pues entonces es no y lo sabemos”.

