Analizan culpables del mal paso del ‘Chucky’

Agencias

Ciudad de México.- Fue la transacción más cara en la historia de Napoli de Italia, que pagó 45 millones de dólares por él. No qué decir, el jugador mexicano más caro de la historia.

Ese es Hirving Lozano, que a pesar de todo el dinero que se manejó en torno a él, simplemente no anda en el calcio… ¿La culpa de quién es?

El periodista italiano Umberto Chiariello, con 30 años de experiencia en diferentes medios deportivos, reparte las responsabilidades. “Mucha culpa del rendimiento de Hirving Lozano es de Carlo Ancelotti, porque lo utilizó mal”, señala.

En su última temporada con el PSV, Hirving Lozano marcó 21 goles en 40 partidos, y dio 17 asistencias. En esta temporada con en Napoli en 24 juegos hasta el momento lleva tres goles y dos asistencias.

Otra parte de la culpa, para el periodista italiano, son los compañeros del mexicano, “creo que no han favorecido su adaptación, no sé la razón, no se le ve muy conectado”.

También es importante achacarle responsabilidad al mismo propio Hirving Lozano, quien no ha logrado superar el cambio de la liga de Holanda a la de Italia.

“No ha sido capaz de superar a las defensas italianas que sin duda son más feroces que las holandesas”. Además de eso, “debe aprender tácticas”.