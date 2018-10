Analizan cambiar fecha para la Feria de Navidad

El atraso en la obra del Ecoforum es una de las causas por el cual se podría mover la fecha para esta importante celebración

Roberto Lira

Celaya.- Luego de la cancelación de la Expo de la Cabra el Queso y la Cajeta, el retraso de las obras en el Ecoforum también podría generar un cambio en la fecha de la Feria de Navidad, aunque aún no se ha definido cuando se llevará a cabo la presidenta municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, indicó que se buscará que este evento no genere un gasto al Municipio.

Debido al atraso en la construcción del foro expositor del Ecoforum fue cancelada la Expo de la Cabra el Queso y la Cajeta, la cual se llevaría a cabo del 25 al 28 de este mes, la alcaldesa reconoció que el sitio no está en las condiciones adecuadas para albergar este evento.

“Las condiciones físicas no dan, sería irresponsable autorizar un evento que no dé las condiciones, somos Celaya hay que dar un buen mensaje, ahorita hay una obra ahí y la obra es importante pero no hay las condiciones físicas para el evento”, comentó.

Aun cuando en la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado se aseguró que las obras estarían terminadas a más tardar este martes 23 de octubre, y que no había motivos para suspender este evento, Paniagua Rodríguez indicó que el foro está en obra negra y falta mucho por hacer.

“A la obra le falta mucho, está en obra negra todavía, esta es una primera etapa de un proyecto, ya conocí más menos el proyecto en su totalidad, yo estuve le viernes y ciertamente van avanzados en la techumbre enorme que hay y obviamente estaban en el tema del concreto pero les faltaba una parte”, señaló.

Asimismo reconoció que hubo una ampliación de metas en el proyecto en la que se contemplan los baños, el cual estará terminado hasta finales de diciembre, por lo que se debe planear de manera diferente el evento ferial de navidad.

