Analizan apertura de una oficina de Derechos Humanos

El alcalde asegura que hay que determinar el financiamiento para evitar viajar hasta Celaya para interponer denuncias

Daniel Moreno

Apaseo el Alto.– Ante la petición del personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el Ayuntamiento de Apaseo el Alto ya analiza como poder instalar una oficina en esta ciudad para recibir las quejas en esa materia.

El presidente municipal interino, Jorge Pérez Sánchez, dijo que el primer paso fue crear una Comisión de Derechos Humanos en el Ayuntamiento que junto con la Tesorería municipal analizarán como instalar una oficina en el municipio lo que evitaría a los ciudadanos viajar hasta Celaya para interponer su denuncia.

El presidente dijo no tener una fecha límite para instalarla, pero hasta no determinar cómo se va a financiar, no se podrá abrir esta nueva oficina.