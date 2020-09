Analiza Municipio resolución de Suprema Corte de Justicia

Luz Zárate

Celaya.- En lo que va del presente año se han presentado 14 accidentes entre el ferrocarril y automovilistas, ciclistas o peatones, siendo el cruce a nivel del Eje Manuel J. Clouthier con la carretera alterna a Villagrán uno de los puntos más conflictivos.

Debido a que Celaya es uno de los puntos más conflictivos de todo el país y donde más accidentes se han presentado, Grupo México Transporte arrancó en este municipio la ‘Semana de la Seguridad Vial Ferroviaria’, que se llevará a cabo del 21 al 27 de septiembre.

Jorge Alberto Moreno Velázquez, Coordinador de Seguridad Operativa de la División Centro de Ferromex, informó que en Guanajuato este año se han presentado 55 accidentes, que representa una disminución de un 50 % respecto al año anterior. Después de Celaya le sigue León con alrededor de 12 siniestros.

Y aunque hay disminución en la cantidad de accidentes, no debería ocurrir ninguno, por lo que se tomó a Celaya como un proyecto piloto para hacer labores concientización, esto debido a que de todo el país es donde se ha presentado mayor accidentabilidad en los últimos años.

“Celaya es uno de los puntos con más accidentabilidad, este año se redujo hasta 50% menos que el año pasado, gracias a estos equipos. Este año en Celaya van 14 accidentes, uno de ellos en este crucero –en el Eje Manuel J. Cloithier a la altura de Bachoco- y fue porque un vehículo rodeó la barrera, el año pasado fueron seis en ese cruce”, explicó Moreno Velázquez.

La intención de la campaña es concientizar a los ciudadanos sobre la precaución que deben tener al momento de pasar los cruces a nivel y no querer ganarle al tren, que en el caso de los automovilistas o ciclistas no quieren esperar a que pase el ferrocarril y apresuran el paso y en varios casos se han presentado desafortunados accidentes. Con los peatones suele ocurrir que llevan audífonos y van caminando por las vías y no se dan cuenta que se aproximan los vagones.

“La intención es concientizar a las personas, más que nada en los conductores que quieren ganarle el paso, muchos olvidan que están en las vías y se cruzan y no se detienen, la campaña va dirigido a invitarlos a hacer esa conciencia, no nos cuesta más que dos o tres segundos observar ambos lados y tomar la decisión de avanzar o quedarnos a esperar. Un tren en por medio tarda de 5 a 6 minutos en pasar, hemos tenido gente que pierde la vida por esos 5 o 6 minutos. Hemos detectado muchos peatones que van con los audífonos, van caminando sobre la vía y por más que nosotros accionamos el silbato, accionamos la locomotora, no nos escuchan”, mencionó.

Moreno señaló que es complicado que el tren se detenga rápidamente a corta distancia, esto debido al tamaño de la carga, la inercia del movimiento y la potencia de la locomotora que impiden que frenen como lo hace un automóvil. El tren puede requerir hasta 1600 metros para detenerse completamente, lo que equivale a 15 canchas de fútbol. Además, los trenes tienen preferencia de paso.

El Coordinador de Seguridad Operativa de la División Centro de Ferromex, destacó que a comparación del año pasado ya disminuyó el número de eventos, pues tan sólo en el cruce del Eje Manuel J. Clouthier y la carretera alterna a Villagrán –a la altura de Bachoco- el año pasado se habían suscitado 6 eventos, uno cada dos meses, y en el presente año sólo va 1 accidente y fue un automovilista que rodeó la barrera de seguridad.

Moreno Velázquez, señaló que del 2017 a la fecha se han invertido 203 millones de pesos a nivel sistemal y se han instalado 52 cruceros con barreras electrónicas para la prevención de accidentes.

Campaña de concientización

Por primera vez en 22 años, México participa de manera activa en la Semana de Seguridad Ferroviaria, convocada por la organización Operation Lifesaver, que se desarrolla desde el lunes y hasta el 27 de septiembre en Estados Unidos y Canadá y que se eligió Celaya como arranque dentro de estas acciones de concientización.

“Ferromex se une a este programa que se hace la última semana de septiembre a nivel América del Norte, en Estados Unidos y ahora en México los ferrocarriles nos unimos para realizar esta campaña que es a nivel para prevenir accidentes en automovilistas, ciclistas y peatones. Celaya es uno de los cruceros más conflictivos que teníamos en el sistema, fue de los primeros que se equiparon con barreras electrónicas se está utilizando por parte de Grupo México Transporte”, indicó.

Grupo México Transporte, ha invertido en colocar barreras de seguridad en 52 cruceros, cada uno con un costo de entre 3 o 4 millones de pesos.

“Son 52 cruceros con barreras en el país, alrededor de 360 cruceros son los más críticos de todo el sistema de Ferromex, desde Mexicalli hasta Coatzacoalcos Veracruz, de esos 360 que tenemos 52 ya los atendimos. Ahorita estamos con el piloto en Celaya, elegimos uno de los puntos más críticos para hacer una campaña”, mencionó Jorge Alberto Moreno Velázquez, Coordinador de Seguridad Operativa de la División Centro de Ferromex.

Durante toda la mañana hubo personal de Ferromex entregando volantes y exhortando a los conductores a que tengan cuidado cuando pasa el tren y en lugar de quererle ganar, hacer un alto total.

En México, de acuerdo con los Reportes de Seguridad del Sistema Ferroviario pierden la vida en este tipo accidentes decenas de personas, al contabilizarse unos 630 arrollamientos anuales, un promedio de 1.8 incidentes diarios, solo en 2019.

Ferromex ha hecho esfuerzos en materia de señalización de cruces ferroviarios; sin embargo, son determinantes las acciones y la corresponsabilidad de conductores, ciclistas y peatones en el entorno de las vías y el recorrido del ferrocarril, dijo Moreno.

Pide CMIC más puentes

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Javier Padilla Guerrero manifestó que a la par del Ferroférico se deben impulsar obras alternas como puentes vehiculares para que los ciudadanos puedan librar las vías del ferrocarril.

Padilla señaló que puentes como el recién inaugurado de la avenida Irrigación son muy necesarios, debido a que hay varios puntos en la ciudad donde el tren pasa más de diez veces en un día y dura hasta una hora parado.

El empresario destacó que desde hace años los celayenses han tenido que aprender a convivir con el paso del tren, sin embargo es importante mejorar la movilidad de los habitantes, mucho más porque con el paso del tiempo, la ciudad ha crecido en número de habitantes y vehículos lo que hace que la demanda de este tipo de obras aumente.

Señaló que, aunque está en desarrollo el Libramiento Ferroviario, este tipo de obras se complementan y cuando las vías ya no estén, se estará creando un anillo exterior. Desde el año 2000, celayenses, autoridades municipales y empresarios han pedido que se quiten las vías del ferrocarril dentro de la mancha urbana.