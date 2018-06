Analiza Municipio aspectos jurídicos para apoyar a afectados de El Cedro

El secretario del Ayuntamiento, Carlos Torres, no supo decir con exactitud el alcance que tiene gobierno municipal en este tema, simplemente aseguró que atenderán la queja, aunque no dio a conocer la fecha concreta

María Espino

Guanajuato.- El secretario del Ayuntamiento capitalino, Carlos Torres, dijo que analizan la queja de los habitantes de la comunidad de El Cedro desde aspectos jurídicos, para determinar de qué manera procederá el Municipio en favor de los afectados.

El lunes, correo publicó que habitantes de la comunidad de El Cedro viven entre el temor y la incertidumbre, ya que la empresa minera Fresnillo PLC –encargada de los trabajos en la Mina Las Torres— pretende desalojarlos para explotar el mineral que se encuentra debajo de sus viviendas.

Precisó que el primer posicionamiento del gobierno municipal fue lo que dijo el titular de Desarrollo Rural, Serafín Sandoval, sobre el hecho de que si la minera no se acerca a las autoridades para tratar el tema, cosa que a la fecha no ha ocurrido, entonces el Municipio lo propiciará.

“Ya el director hizo un pronunciamiento. Ahí está planteado el tema, seguiremos haciendo una revisión del asunto a efecto de obtener más elementos de juicio para poder opinar y formular un pronunciamiento concreto (…) el gobierno actuará en términos de su competencia, de eso no quepa duda”.

Cuestionado sobre la jurisdicción que tiene el municipio para atender la queja directamente con la empresa minera, por tratarse de asuntos de carácter federal, Carlos Torres no supo decir con exactitud el alcance que tiene gobierno municipal, simplemente aseguró que atenderán la queja, aunque no dio a conocer la fecha concreta.

Carlos Torres apuntó que la minería es parte esencial de la historia y evolución de la capital guanajuatense, por lo que la ciudadanía debería estar acostumbrada a lo que se desarrolla en torno a esta actividad, la cual dijo ha sido parte importante del desarrollo económico y social de este municipio, además dijo que debe haber acoplamiento entre las necesidades la ciudadanía y de las mineras.

“Recuerden que Guanajuato es fiel a su historia, es esencia fundamental de la fundación de esta ciudad, aquí tenemos suelo argentífero y de otros minerales, consecuentemente la ciudad tiene que aprender y ha venido aprendiendo de ello; así se ha desarrollado económica y socialmente conforme a las nuevas consideraciones, a la nueva tecnología, a las nuevas estrategias existentes tendrá que haber compaginación para garantizar un desarrollo económico y un desarrollo social (…) hay varios factores involucrados que se deben de revisar”.

Se debe anteponer el derecho de los habitantes: Izaguirre

Entrevistado al respecto, el síndico Ramón Izaguirre Ojeda, en su calidad de apoderado legal del Ayuntamiento, dijo que se trata de un tema grave y que como autoridad el Municipio debe anteponer los derechos de los habitantes antes que “el contentillo de una empresa”, además de que se debe también respetar el entorno atendiendo que Guanajuato es una Ciudad Patrimonio y ese título abarca los pueblos mineros, además de que no se puede estar haciendo modificaciones a la traza urbana de manera simple.

“El municipio no se ha pronunciado como tal ni como Ayuntamiento de manera colegiada en una postura única. Mi postura personal es de total respaldo y respeto a la población de El Cedro. No se pueden tocar los derechos que tienen en torno al territorio que ocupan (…) tampoco se puede estar modificando ya en términos urbanísticos ni la trazas de esta comunidad, hay que poner en primer término el derecho de los ciudadanos y en segundo término el patrimonio de la ciudad, no sólo de la ciudad, sino con todas sus minas adyacentes, con todo el conglomerado minero que no sólo son las construcciones mineras, si no los poblados mineros, que son parte de la esencia de la ciudad y no pueden estarse modificando al contentillo de una empresa, si a alguien se tiene que satisfacer es a los intereses de los pobladores antes que a las empresas”.

Dijo que resulta urgente que la Comisión de Desarrollo Urbano y el Ayuntamiento haga una revisión de la situación para determinar el estado que guarda la propiedad que reclama la minera, para que el municipio fije una postura lo más pronto posible.