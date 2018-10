Analiza alcaldesa tema de calles enrejadas

Del mismo modo Elvira Paniagua expuso que se trabajará en la seguridad de la ciudad comenzando con obtener resultados para el mes de diciembre

Roberto Lira

Celaya.- La alcaldesa, Elvira Paniagua, señaló que se analizará el tema de las calles enrejadas, buscando dar a los vecinos las condiciones para que éstas sean retiradas, o bien, reguladas. En materia de seguridad el municipio deberá tener una nueva cara para el mes de diciembre

Paniagua Rodríguez manifestó que nunca ha estado de acuerdo con la colocación de rejas en las colonias y calles de la ciudad, sin embargo entiende que no se ha podido dar seguridad en estos polígonos por lo que se ha recurrido a esta práctica.

“No estoy de acuerdo, no me gusta y no me encanta, pero también me queda claro que atienden una necesidad no atendida en materia de seguridad y que esto no tiene ni tres, ni cuatro años, tiene más de 10 años”, señaló.

La alcaldesa agregó que tiene conocimiento del tema ya que desde campaña se ha reunido con los colonos de estas vialidades, y con quienes estarán trabajando en una solución, la cual incluye desde el análisis de la disposición administrativa que permite la colocación de los pasos controlados, hasta estudiar cómo está trabajando en otros municipios que también tiene esta problemática.

Para diciembre una nueva cara

Con respecto al robo de vehículos con violencia que no se ha detenido en el municipio y que en los últimos días se han dado a conocer videos donde se muestra como se despoja de sus automóviles a personas, que son amedrentadas con armas de fuego la alcaldesa indicó que se ha dado instrucción precisa al titular de la Secretaría de Seguridad de estar al pendiente y llegar hasta las últimas consecuencias, y que haya mayor presencia de los equipos de seguridad en las calles.

Asimismo dijo que se no se tiene definido un tiempo determinado para que se den resultados en seguridad, sin embargo es una meta que para diciembre se vean cosas diferentes en este rubro.

