Análisis de eficacia, en manos del alcalde

Enrique Sosa Campos indicó que la información describe los progresos logrados en este trienio y con ello tener una base para la conformación del nuevo gabinete

Gamaliel Reyes

León.- A su regreso de la campaña panista rumbo a la reelección, Enrique Sosa Campos, director de Desarrollo Institucional, entregó a Héctor López Santillana, presidente municipal reelecto, un diagnóstico con información de cada una de las dependencias.

No he tenido comunicación con el presidente sobre cuál es su proyección; le he entregado información que me ha solicitado (…) el progreso en el plan de gobierno, el progreso (…) en la evaluación de metas y resultados o el (..) que tenemos en evaluación de avance presupuestal”

Enrique Sosa Campos, Director de Desarrollo Institucional