Ana Frank se hace youtuber y da a conocer a nuevas generaciones su videodiario

Agencias

Ciudad de México.- Pink y su hijo de tres años dieron positivo en las pruebas de Covid-19; la cantante sorprendió a sus seguidores al revelar los momentos difíciles que atravesó a causa de la enfermedad, mediante su cuenta de Instagram, además mandó un contundente mensaje al gobierno estadounidense para que las personas tengan más facilidad en realizarse dichas pruebas.

“Desde hace dos semanas, mi hijo de tres años, Jameson, y yo mostramos síntomas de Covid-19. Afortunadamente, nuestro médico de primeros cuidados tuvo acceso a las pruebas y yo di positivo. Mi familia ya se estaba refugiando en casa y nosotros seguimos las instrucciones de nuestro médico durante las últimas dos semanas”.

La intérprete de éxitos como Just like a pill y So what, entre otros, también informó que después de los cuidados que tomó, se volvió a hacer la prueba y tanto ella como su hijo ya salieron negativos.

Tras lo sucedido, la estadounidense apuntó al gobierno de Donald Trump y calificó como un fracaso de su legislación el no hacer que las pruebas del coronavirus sean más accesibles para la población.