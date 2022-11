El alcalde Alejandro Navarro señaló que tras el caso de transfobia en Bar Grill, el establecimiento obligatoriamente tendrá que tomar cursos certificados y capacitación

Redacción

Guanajuato.- Luego de que el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, advirtiera de sanciones contra el Bar Grill por caso de transfobia, señaló que el gerente del bar tuvo un acercamiento con Derechos Humanos para recibir orientación y capacitación.

Te puede interesar: Alejandro Navarro señala que sancionará a Grill de Guanajuato por actos de transfobia

Hoy me reuní con Amy y con la gente del Grill en #Irapuato, donde ella vive. Siempre haré lo que esté en mis manos para que estas situaciones jamás vuelvan a ocurrir y nadie tenga que pasar por un caso de discriminación en Guanajuato,



Somos una capital incluyente 🏳️‍🌈 🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/3M7q1VdPFQ — Alejandro Navarro (@ANavarroMX) November 10, 2022

Además, aseguro que este jueves tendrá una cita con la afectada y el gerente en Irapuato para darle solución el caso de discriminación y que Amy reciba una disculpa.

“Ella (Amy) me decía que: el tema mío no es un tema mediático ni show, a mí lo que me preocupa es que no le vuelva a pasar a nadie. En ese sentido, yo creo que tiene toda la razón”, afirmó el alcalde.

Discriminación y bebidas adulteradas

En cuanto a los señalamientos de bebidas adulteradas y otras anomalías que usuarios denunciaron tras dicha denuncia, indicó que en la reunión también abordará esos temas con el gerente.

Aseguró que en cuanto a las sanciones, Fiscalización y el área de Ayuntamiento ya están trabajando para saber qué deben multar.

Sin embargo, mencionó que la sanción económica al establecimiento es lo de menos, pues lo importante es que el Bar Grill aprenda de la cultura del respeto.

“Más que una sanción económica o cerrarles, que se comprometan la Asociación de Bares de Guanajuato, los que están agremiados y los que no están a tomar capacitación y cursos. Que ese dinero en vez de pagar multa lo inviertan capacitación”, exhortó.

Lee también: Usuaria denuncia transfobia y discriminación en bar Grill de Guanajuato capital

No obstante, advirtió que si el caso de discriminación en Grill o en cualquier establecimiento es constate, entonces ameritará una sanción de cierre temporal.

Finalmente, señaló que la indicación por parte de Gobierno Municipal es que hagan los cursos, los cuales deberán estar certificados.

Más noticias:

MD