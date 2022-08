El director de Obras Públicas anunció que la siguiente semana comenzarán los trabajos de ampliación del Malecón del Río en León

Carolina Esqueda

León.-Las obras de ampliación de un segundo carril en Malecón del Río arrancarán la siguiente semana, sin importar las lluvias. Así lo aseguró el titular de Obra Pública, Israel Martínez Martínez.

“Nuestro plan de trabajo sigue. Pero en lugar de que la obra dure 8 meses, puede durar dos semanas dos por las lluvias, pudiera ser. Estamos haciendo los trabajos preliminares para que las próximas semanas ya comencemos. Estamos preparados para hacer algunas obras de protección y que la lluvia no sea un causal para retrasar” dijo al respecto.

La dependencia emitió un comunicado en el que informó que habrá cierre total de la vialidad en la parte baja. El cual abarcará los accesos desde el bulevar Juan Alonso de Torres hasta 5 de Mayo.

Ampliación del Malecón del Río Foto: archivo

Recomiendan usar vías alternas

Como vías alternas recomendó circular sobre los bulevares Adolfo López Mateos, Juan Alonso de Torres y calles aledañas como 20 de Enero, 16 de Septiembre, Chirimoyo, Ciprés y Cuauhtémoc.

Y aunque las lluvias de anoche volvieron a obligar cierres parciales en los carriles inferiores durante varias horas, el director de Obra Pública afirmó que el arranque de excavaciones se mantiene para la siguiente semana.

Desde la semana pasada iniciaron los trabajos preliminares durante las madrugadas para no afectar el tráfico. Estos consisten en retirar el arbolado de la zona, ya que ahí se llevará a cabo la construcción del segundo carril.

Israel Martínez afirmó que el torrencial no afectó en ninguno de los trabajos de construcción de vialidades que se mantienen en la ciudad. En especial la rehabilitación del puente 5 de May o sobre el Malecón. Este consiste en el cambio de las trabes que sufrieron daños por conductores de camiones y camionetas que no respetaron los límites de altura.

Congelan Hospital veterinario “había otras prioridades”

La construcción del primer hospital veterinario regional quedó afuera del paquete de obras para el 2022. Lo anterior debido a que la administración municipal decidió avanzar con otros proyectos prioritarios, aseguró el director de Obra Pública.

Ampliación del Malecón del Río Foto: Carolina Esqueda

“Hay prioridades, fue ganador del Presupuesto Participativa. Pero también la alcaldesa ha sido muy congruente, hay necesidades de pavimentaciones, de mayores espacios públicos y el recurso que se ha estado destinando va más hacia la infraestructura que le abona a la parte social. Ahorita lo estamos dejando en stand by y también, viendo las problemáticas que están presentando las lluvias. Esto nos hace ver que requerimos de otras acciones” dijo Israel Martínez Martínez.

La construcción del hospital estaba presupuestada en 38 millones de pesos. Esta ganó en la consulta en el primer ejercicio de Presupuesto Participativo dentro de los proyectos de ciudad. Obtuvo el 25% de los votos de poco más de 8 mil 900 participantes.

Utilizarán deuda pública para Parque de la Vida

Otras obras puestas a consulta fueron el Parque de la Vida y el puente vehicular en Morelos a la altura de Ciudad Aurora. Estas quedaron en cuarto y quinto lugar. Pero sí están dentro de los paquetes de obras que se financiarán con deuda pública y recursos estatales, respectivamente.

La oposición cuestionó los resultados del ejercicio y consideraron al hospital como una obra innecesaria. Pues dijeron que el número de personas que la eligieron es una muestra no representativa, por ser apenas el 0.13% de la población.

El director de Obra Pública afirmó que por lo pronto solo quedaron firmes el proyecto ejecutivo, el cual elaboró el Gobierno del Estado, así como el terreno para su ubicación en la colonia San José del Potrero. Mientras que el financiamiento provendrá de los ahorros que se generen de las otras obras presupuestadas para este año.

