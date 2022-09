El desistimiento del amparo por obra en Comanjilla se presentó desde el lunes tras llegar a un acuerdo en asamblea

Carolina Esqueda

León.- Los ejidatarios de Los Sauces que interpusieron el amparo contra la construcción del puente Comanjilla ratificaron su desistimiento del recurso, asegurando que de momento son más importantes las obras que los cobros de afectaciones.

Jaime Chagoya Gutiérrez, tesorero del ejido, aseguró que el desistimiento se presentó desde el lunes. Esto tras haber llegado a un acuerdo en asamblea con los 80 propietarios de las tierras.

“Ya quedamos. Se retiró el amparo y estamos todos en el mismo canal. Es más importante la obra que cualquier otra cosa (…) Ya presentamos el escrito desde el lunes y ya se ratificó” dijo al respecto.

Foto: Carolina Esqueda

El amparo

Los ejidatarios solicitaron el amparo ante un juzgado federal desde agosto. Esto casi tres meses después de haber arrancado los trabajos contratados por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT). La respuesta a su favor llegó el 11 de septiembre, obligando a la constructora a detenerse en tanto el litigio siguiera vigente.

Aunque los quejosos alegaron no haber recibido los pagos correspondientes por las afectaciones que las obras traerían a sus tierras, el tesorero ejidal aseguró que ese tema de momento quedó de lado.

“Al principio estaban unos a favor y otros en contra (de la construcción). Ya todos hicimos una asamblea y estuvimos de acuerdo en que la obra se hiciera porque es lo mejor para la comunidad. (El pago de las afectaciones) se queda en stand by, ahorita es tema atrasado y ya no nos interesa. No lo sé (si van a reclamar) porque la que manda es la asamblea. No sé si van a retomar después, pero de momento la obra sigue” afirmó Chagoya Gutiérrez.

Foto: Carolina Esqueda

Tanto el tesorero como el comisario ejidal, Juan Manuel Buzo Luna, acudieron esta mañana a una reunión con el secretario de Ayuntamiento Jorge Jiménez Lona, en la que además de reiterar su compromiso de desistirse del amparo, acordaron atender las necesidades de agua potable, drenaje y pavimentación de la comunidad, que se encuentra establecida entre los límites de los municipios de León y Silao.

Acuerdan nueva junta con los ejidatarios

Tras la reunión sostenida con los representantes del ejido Los Sauces, el secretario de Ayuntamiento Jorge Jiménez Lona aseguró que se acordó una nueva junta en la zona. Además de establecer un plan de trabajo para atender las necesidades de infraestructura, buscarán limar las asperezas que dejó la suspensión de los trabajos al interior de la comunidad.

Desde la semana pasada, el secretario de Ayuntamiento sostuvo una reunión con más de 100 habitantes de Los Sauces en el sitio. Ellos se manifestaron en contra del amparo promovido afirmando que llevaban al menos 15 años esperando por la construcción del puente Comanjilla, ante los constantes accidentes de tránsito que sufren en ese tramo carretero.

Foto: Carolina Esqueda

Aunque desde ayer se hizo público el desistimiento del amparo, Jiménez Lona dijo que la mayoría de los habitantes de Los Sauces aún no están enterados de que los trabajos se reanudarán. Algunos planeaban tomar otras medidas de fuerza para hacerles cambiar de opinión. Por ello la reunión también servirá para aclarar todos los trascendidos del conflicto.

Por lo pronto, el municipio de León se comprometerá a resolver la nivelación de la calle 16 de septiembre, solicitada por los ejidatarios, así como la conclusión de la introducción de drenaje sanitario para las viviendas que quedaron pendientes desde administraciones pasadas, así como el suministro de agua potable, ya que actualmente dependen de un pozo explotado por particulares.

El secretario de Ayuntamiento afirmó que, aunque buscarán la coparticipación del municipio de Silao para la aportación de recursos, debido a que una parte de la comunidad se encuentra en territorio vecino, mientras que del lado correspondiente a León los trabajos estarán garantizados.

Silao queda al margen de las negociaciones

Por su parte, el alcalde del municipio de Silao, Carlos García, dijo no haber intervenido en las negociaciones con los ejidatarios de Los Sauces para destrabar el juicio de amparo iniciado. Esto debido a que las tierras de los inconformes se encuentran dentro del municipio de León.

Aunque las obras son de carácter federal y los pagos de las afectaciones corresponderían a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, tanto el gobierno estatal como el municipio de León buscaron negociar directamente con los inconformes para pedirles su desistimiento, al cual accedieron sobre todo por la presión ejercida por el resto de los habitantes de la comunidad.

Foto: Carolina Esqueda

Según el alcalde, de extracción morenista, los ejidatarios tuvieron que desistirse porque su queja estuvo mal fundamentada y no contaban con el apoyo de la mayoría.

Por lo pronto, en los acuerdos de mejorarles un camino rural y garantizar el abasto de agua potable y acceso al drenaje sanitario para toda la comunidad, García Villaseñor aseguró que solamente intervendrán en la parte que le corresponda al municipio de Silao.

