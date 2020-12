Redacción

México.- Ante la desesperación de sus adversarios, Andrés Manuel López Obrador los llamó a serenarse y les mandó un mensaje de “amor y paz”.

Durante su conferencia, aseveró que sus adversarios están desesperados porque sigue la transformación del país y ya no se permite el influyentismo ni la corrupción.

“Amor y paz y decirles a nuestros adversarios que se serenen, que se ofuscan, como se está llevando a cabo la transformación del país y ya no hay la corrupción, ya no hay influyentismo, ya no hay chayote, entonces hay mucha desesperación y se jalan los pelos, se enojan y hacen corajes, pero ¿cuál es la respuesta?, amor y paz, vamos a abrazarnos y no caer en ninguna provocación de nada, no tenemos enemigos y no queremos tenerlos, no odiamos y somos felices”.

De los señalamientos en el sentido de que el gobierno intentará darle un uso político a la vacuna contra COVID-19, AMLO mencionó que está bien con su conciencia.

“Se garantiza la libertad de expresión hasta el extremo, no hay problema. Y si lo que hiciéramos no significara luchar por una causa justa, nos afectaría mucho los ataques, pero tenemos un escudo que nos protege, que es la causa que se defiende, la transformación de México, acabar con la corrupción y por eso el pueblo es nuestro ángel de la guarda, y estamos muy bien con nuestra conciencia que es nuestro tribunal, no odiar, no maldecir a nadie, no hace falta eso, eso no permite vivir con felicidad, la felicidad verdadera es estar bien con uno mismo”, dijo.

