Cuenta la leyenda que el presidente Álvaro Obregón decía “No hay quien resista un cañonazo presidencial” y tenía razón. La sigue teniendo. Es difícil decirle que no a alguien que detenta el poder, es complicado no darle la razón siempre y la situación se vuelve más embarazosa si el sujeto en cuestión tiene ideas muy arraigadas a las que no quiere renunciar. Sin embargo, hay precios que se pagan cuando no se levanta la voz a tiempo para advertir de las consecuencias y el grado extremo de los peligros. En el México de la 4T el precio no ha sido barato y en muchas ocasiones se ha pagado con sangre.

Al presidente López Obrador es casi imposible llevarle la contraria. Se ha rodeado de expertos a los que se ha negado a escuchar. Porque, ni modo que un ingeniero de la talla de Jorge Arganis no le haya advertido sobre los riesgos de cancelar el aeropuerto de Texcoco, de la reorganización del espacio aéreo y del peligro que representa quitarle presupuesto a la operación aeroportuaria. Esta austeridad a ultranza ha puesto y sigue poniendo en peligro la vida de pasajeros y habitantes de la Ciudad de México. Los pilotos tienen que sudar sangre y hacer acopio de toda su pericia para evitar accidentes en los que haría muertos y el presidente no parece tener intención de escuchar.

Ver nota: AMLO y Cuba pactan en salud: contratará 500 médicos y traerá vacunas para niños

Insisto, AMLO se ha rodeado de gente experta a la que no le pone atención. Porque, ni modo que Marcelo Ebrard no le haya avisado sobre las consecuencias diplomáticas que tiene desairar al presidente de los Estados Unidos y ponerle condiciones para acudir a la cumbre que está organizando, ni modo que no le haya hecho saber que es el hombre más poderoso del mundo, el representante de nuestro mayor socio comercial. Ni modo que no le haya enseñado los números y le haya dicho que con Cuba hay más restas que sumas. Pero, en la mente del señor presidente, han de estar primero los cubanos a los que se les da mejores oportunidades de trabajo que a los propios mexicanos. Y si no, basta mirar lo que está pasando con los médicos contratados en el ISSSTE.

Ni modo que la Dra. Scheinbaum no le haya preparado un informe preliminar sobre lo que sucedió en la Línea 12 del Metro, a poco no le notificó que los vecinos reportaron que las estructuras crujían, que el desorden que dejó el actual Canciller cuando era Jefe de Gobierno les podía traer muchos problemas que se debieron atender. ¿A poco no se imaginaron que la Línea Dorada les iba a traer tantos problemas? Parece que no les gusta escuchar las advertencias y ahí brotó la sangre. Vidas que se perdieron, heridas que aún no sanan son precios altos por andar obnubilados con los vapores que emana el poder.

Yo me pregunto si todos los médicos que invitó a formar parte de su equipo, en especial el Dr. López Gatell, no se atrevieron a informar al presidente sobre la magnitud de los daños que podía casuar un virus como el Covid-19 en una población con una alta comorbilidad. En México, hay muchos diabéticos. Los mexicanos ocupamos el sexto lugar a nivel mundial en padecer diabetes. Si se lo dijeron, no hizo caso; si no se atrevieron ahí estamos los casi seis millones de mexicanos que nos contagiamos y los más de trescientos mil muertos por la enfermedad para testificar que hay consecuencias.

Se paga un precio cuando se agita a la población y se le divide con discursos de odio, cuando los problemas más graves se desprecian y no logran atrapar la atención de quienes detentan el poder. México es un país que tiene un problema social muy grave. A nivel electoral, ha redituado eso de confrontar. Pero si no nos unimos, ¿cómo vamos a lograr que las mujeres nos sintamos más seguras, que nuestras familias prosperen, que nuestro trabajo rinda frutos si nos estamos preocupando porque no maten a una más?

Los mexicanos hemos pagado un precio muy alto en estos pocos años de 4T. Pero todos pagamos, aquí nadie ocupa un lugar gratis. Los cañonazos a los que se refería Álvaro Obregón han costado: unos pagan con sangre y otros con prestigio. Porque estoy segura de que la Historia hará su juicio. Es difícil decirle que no a alguien que detenta el poder, pero no imposible.