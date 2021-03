AMLO y gobernadores firman el Acuerdo Nacional por la Democracia

Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores del país suscribieron el Acuerdo Nacional por la Democracia, con lo cual autoridades federales y locales se comprometieron a no interferir en el próximo proceso electoral.

El encuentro que se llevó a cabo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador dio un mensaje previo a la firma del acuerdo.

Siguió en las intervenciones del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y de la gobernadora de Sonora y presidenta de la Conago, Claudia Pavlovich.

También hicieron una breve intervención la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el fiscal electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti. Al término del encuentro, el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN) dijo que asumieron un compromiso que ya está plasmado en diversas leyes.

Señaló que no hubo oportunidad de intercambiar puntos de vida con el presidente

De Veracruz, Cuitlahuac García, destacó que es la primera vez en por lo menos tres décadas que se promueve desde el Ejecutivo la democracia porque en sexenios anteriores se promovían los fraudes y compra de votos.

Javier Corral, de Chihuahua, aseguró que el acuerdo es muy general, y muy básico, al cual, indicó, hay que respetar, pero pidió que se le debe de sumar al Instituto Nacional Electoral (INE) como actor principal.

El panista reprochó que no se les dio voz para exponer sus inquietudes: “No, porque fue una ceremonia pactada previamente con intervenciones pactadas, la de la gobernadora Claudia Pavlovich de Sonora que habló por los gobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) yo no pertenezco, ella y entonces no habló a nombre mío”, contestó.

Jaime Rodríguez ‘El Bronco’, de Nuevo León, reclamó que no se les haya dado la palabra y consideró que el Ejecutivo federal debe de convocar a los gobernadores para hablar de otros temas de importancia, como la vacunación contra el Covid y la reactivación de la economía.

Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato, manifestó que hubiera sido importante, además de la firma del acuerdo, hablar de otros temas como el regreso a clases y la vacunación contra el Covid.

EZM