AMLO y empresarios acuerdan seguir diálogo

Los inversionistas más importantes del país escucharon al candidato en reunión privada que duró cerca de tres horas

Reforma

CDMX.-En Bosques de Ciruelos 278, en Las Lomas, Andrés Manuel López Obrador, quizá el político más vilipendiado por los empresarios en la historia contemporánea, libró ayer el obstáculo más rudo en su carrera a la Presidencia de la República.

No hubo confrontación, no hubo ningún tipo de reclamos; sí hubieron planteamientos sobre lo que no coincidimos, eso es normal. Hubo mucho respeto, fue una muy buena reunión, con buenos resultados para el futuro de nuestro país”.

Andrés Manuel López Obrador, Candidato de Morena a la Presidencia de México