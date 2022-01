Redacción

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, compartió un mensaje en redes sociales, en el que informa sobre su recuperación, por segunda vez del Covid-19.

El mandatario federal, mencionó que se encuentra en plena recuperación y que continúa con sus labores presidenciales.

“Es bastante alentador comprobar que esta variante ómicron no tiene la letalidad de la delta”, expresó el presidente a la vez que agregó que no tiene síntomas “que me puedan preocupar”.

En la grabación López Obrador, aparece con Adán Augusto López, secretario de Gobernación y con Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, ambos con cubrebocas.

El presidente dijo que no requirió un tratamiento especial, debido a que no presentó dolor de cabeza, fiebre ni niveles preocupantes de oxigenación.

Además, declaró que toma Paracetamol pero que no están de más las caricias; en cuanto a las burlas y críticas al secretario de Salud, Jorge Alcocer “su mamá le ponía VapoRub”.

