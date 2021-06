Redacción

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en la rueda de prensa del pasado miércoles la fecha en la que dejará la política después de que se rumorara que buscaría reelegirse en 2024.

“El pueblo, siempre es el que nos ha estado apoyando, dándonos la confianza. Por eso nunca, nunca, jamás, vamos a traicionar al pueblo, no le vamos a fallar al pueblo, vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte“, explicó.

Respecto a la búsqueda de un nuevo sexenio en las próximas elecciones, dijo que él odia a los tiranos, y se declaró demócrata, sino maderista a favor del sufragio efectivo y no reelección, por lo que dijo que si su salud se lo permitía, estaría hasta septiembre de 2024; después de eso dijo que no participaría más en la política.

“Si lo permite el Creador y si tengo salud, y si lo quiere el pueblo voy a estar hasta finales de septiembre del 2024 y me desaparezco, me jubilo, no vuelvo a participar en nada en política, ni voy a asistir a ninguna conferencia ni voy a aceptar ninguna invitación para estar en la vida pública, ni voy a estar contestando, mandando mensajes en Face o Twitter, nada, nada de nada, ni con mis hijos voy a hablar de política“, declaró.

Explicó que después de ser presidente se dedicará a otras cosas, se irá a vivir a Palenque para cuidar “sus árboles” y escribirá un libro sobre el pensamiento conservador “que lo va a entretener”.

“Hay que trabajar el doble, 16 horas diarias, entonces así se amplía el periodo, para dejar bien sentadas las bases de la transformación y avanzar a la transformación, de que no puedan dar marcha atrás o que les cueste en el caso -toco madera- que alguno de estos impresentables llegara, que les cueste trabajo”, dijo.

