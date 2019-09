AMLO responde a Krauze: sí a una reconciliación nacional

“Si tenemos el propósito de que progrese el país con justicia, que haya crecimiento con bienestar”, lo importante es que haya unidad y justicia con libertades

Notimex

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ante el replanteamiento y la actitud digna de algunos adversarios sobre un momento de reconciliación, “yo les tomo la palabra” porque el propósito es el progreso y el bienestar del país.

Al hablar del apoyo que la población le manifestó durante el Grito de Independencia y de los comentarios positivos de algunos de sus opositores, el Ejecutivo federal dijo que “si tenemos el propósito de que progrese el país con justicia, que haya crecimiento con bienestar”, lo importante es que haya unidad y justicia con libertades.

“Si coincidimos en eso, en garantizar la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir, a que nunca se piense en el autoritarismo, en la mano dura, ni siquiera en la mano blanda, nada de dictadura, sino construir una auténtica democracia, sobre eso nos entendemos”, asentó.

Que el magnánimo Grito del presidente @lopezobrador_ sea el primer paso para la reconciliación nacional. — Enrique Krauze (@EnriqueKrauze) September 16, 2019

Sostuvo que la democracia es pluralidad y debate, pero al mismo tiempo unidad y respeto, “la gente es mucha pieza, el pueblo de México es extraordinario, le profeso un profundo cariño y amor al pueblo”, enfatizó. Rechazó lo que algunos sostienen, que el pueblo es malagradecido, “no es cierto, en toda mi vida pública el pueblo me ha sacado adelante en los momentos más difíciles, siempre he contado con el apoyo de la gente”.

“Amor con amor se paga y por eso no vamos a fallar y a seguir trabajando para sentar las bases de la transformación”, manifestó el Ejecutivo federal en Palacio Nacional.

Reiteró su compromiso con el pueblo de México, “estoy dedicando estos años, cinco que me faltan, por entero a la causa pública, voy a seguir trabajando y siempre he pensado que para el servicio público es importante el trabajo, levantarse temprano, muy temprano se reparten los pedacitos de suerte; es importante la constancia, la atención permanente a los asuntos”.

Sobre la Ley de Amnistía

La propuesta de Ley de Amnistía, enviada este domingo al Congreso, busca la reinserción de personas que están detenidas por delitos menores, sobre todo de los más humildes, y que desean reincorporarse a la vida pública. Sin embargo, para ser aplicada, antes debe pasar por la autorización de las víctimas, además de valorar el tipo de delitos y el compromiso de los infractores de no volver a cometer ilícitos.

AMLO expuso que dicha iniciativa tiene que ver con la gente humilde que no fue asistida, que no tuvo acceso a un abogado. Señaló que el propósito es dejar en libertad a indígenas que están en la cárcel de manera injusta, sobre todo a las mujeres y ancianos que no tuvieron una defensa adecuada, que no se les asistió y los delitos por los que son acusados no son delitos graves, de sangre, de violencia.

Indicó que se atiende de manera particular los casos de los considerados presos políticos, como el de algunos maestros que fueron a la cárcel acusados injustamente de lavado de dinero, pues “se demostró que fueron delitos fabricados, ahí se sigue otro procedimiento, más complicado, pero se lleva a cabo”.

“Lo de la iniciativa de ley de amnistía es para que salgan más con menos delitos y gente más humilde de las cárceles”, subrayó el presidente López Obrador, quien reiteró que no hay impunidad ni hay corrupción tolerada arriba, en la parte más alta del gobierno, de arriba para abajo como se limpian las escaleras, ya lo puedo decir no hay corrupción”, puntualizó.

