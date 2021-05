AMLO recomienda a sus adversarios usar Vitacilina para “irritaciones” por inversiones

Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó el uso de Vitacilina para “la irritación que le provoca a sus adversarios la recuperación económica del país”, el aumento en la inversión extranjera y hasta la compra de la refinería a Shell.

En la mañanera desde Palacio Nacional, ironizó y hasta puso sobre la mesa la posibilidad que el Gobierno federal compre el laboratorio que produce esta pomada.

“Va muy bien la economía de México, es de las mejores del mundo en cuanto a recuperación después de la pandemia. Ayer hablaba que les molesta muchísimo, no se había tenido ningún trimestre con tanta inversión extranjera, llevaba tiempo que no sucedía. No hablo con relación al año pasado, creció con relación a varios años.

“También les molestó muchísimo la compra de la refinería, están… ¿cómo se llama eso que se usa para protegerse de las irritaciones? Vitacilina, vamos a comprar también el laboratorio de Vitacilina, ah qué buena medicina. Están muy molestos, serénense”.

López Obrador detalló que desde 1999 no había una cifra de inversión extranjera como la que se presentó en el primer trimestre del año que asciende a 11 mil 864 millones de dólares.

Incluso les pidió no enojarse aunque haya diferencias, “no sé qué están viendo de encuestas”, en alusión al proceso electoral que está en curso.

“Podemos tener diferencias, nos podemos caer mal, no debe haber pensamiento único, no nos podemos parecer todos, hablar distinto, tiene que haber diversidad, México es un mosaico cultural, todo eso, pero debemos de unirnos en lo fundamental y qué es lo fundamental, el bienestar del pueblo”, apuntó.

