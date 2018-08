AMLO quiere ayuda de Peña para revivir SSP

Anunció que le solicitará enviar una iniciativa al Congreso para proponer crear la Secretaría

Reforma

CDMX.- Andrés Manuel López Obrador solicitará al presidente Enrique Peña Nieto enviar una iniciativa al Congreso para proponer la creación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que él mismo pidió desaparecer en 2013.

No está la economía de los mexicanos para cobrar más impuestos. Que no se vaya a cometer el error garrafal, sobre todo que no se vaya a llevar a cabo el agravio que significó el ‘gasolinazo’. Nunca más un golpe a la economía popular como lo que significó el ‘gasolinazo’”

Andrés Manuel, López Obrador Virtual presidente electo de México