Los legisladores del PAN aseguraron que el hecho de que AMLO proteja delincuentes vulnera la seguridad de las fuerzas armadas y de la GN

Lourdes Vázquez

Guanajuato.-La propuesta del PAN para exhortar al presidente Andrés Manuel López Obrador a que diseñe una estrategia de seguridad pública integral y de alcance nacional, generó una discusión en el Congreso local.

El diputado panista, Martín López Camacho presentó la iniciativa en la que también se pretende pedir al mandatario que como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, proteja la vida de lo elementos y de los integrantes de la Guardia Nacional.

Esto luego de las declaraciones de López Obrador respecto a que así como se cuida a los elementos, también a los integrantes de los grupos delincuencias porque también son seres humanos.

Lee también: AMLO protege delincuentes y vulnera a la población: critica PAN

AMLO Protege delincuentes aseguran Foto: archivo

AMLO Protege delincuentes y deja desvalida a las Fuerzas Armadas

Tras hablar sobre el incremento en el índice de diversos delitos, Martín López Camacho señaló que la declaración del mandatario federal agravia a los miembros de las Fuerzas Armadas y a todos los cuerpos de seguridad.

“El presidente no entiende o no quiere entender que las víctimas también son o fueron -según el caso- seres humanos; a los que no se protegió de otros seres humanos a los que sí quiere proteger. Hay que preguntarle al presidente una y mil veces, señor presidente y a esos seres humanos convertidos en víctimas de su incapacidad de articular una política pública de seguridad (…) A todos ellos qué les dice señor presidente, mientras usted cuida y abraza a quienes les han destruido la vida; esperamos su respuesta”.

Aunque la intensión era discutir y aprobar en la misma sesión la propuesta, López Camacho retiró la petición. No obstante, el grupo parlamentario de Morena se pronunció a favor de la obvia resolución, pero no fue aprobada.

Se arma la gresca

En la discusión, el diputado morenista, David Martínez Mendizábal se dirigió a la bancada panista y les dijo, “ya es tiempo de que se vayan exhibiendo sus mentiras, en su panfleto supuestamente se burlan de las agresiones a las fuerzas armadas, pero no dicen nada de que en Guanajuato es en donde más policías son asesinados”.

AMLO Protege delincuentes aseguran Foto: Lourdes Vázquez

Calificó el discurso del PAN como anti- derechos y que no han comprendido el origen de inseguridad, “no relacionan la desigualdad social con la violencia, ustedes quieren macana, policías, como lo que ocurrió en Irapuato”.

“Si su versión es que hay humanos con derechos y humanos sin derechos, ya sé porque estamos como estamos en mi querido Guanajuato”.

La discusión se prolongó hasta que el diputado Armando Rangel dijo que ambos se alejaban del tema. Finalmente la propuesta de exhorto se turnó a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para analizarla.

MJSP