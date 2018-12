AMLO propone que UNAM recomiende salarios del Poder Judicial

Ante la polémica por los salarios de los integrantes del Poder Judicial, el presidente planteó que el tema sea analizado por una institución académica que arroje luz sobre quién tiene la razón

Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acudirá a la presentación del Informe de Labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia este jueves por convicción y gusto, pero también por obligación.

En conferencia de prensa matutina, dijo que asistirá pese a las diferencias que existen con el Poder Judicial por el tema de salarios de ministros, magistrados y jueces.

“Voy al acto, que tengo que ir, lo hago con gusto, por convicción, y además, porque es mi responsabilidad. Si no fuese por gusto, no iría. Voy porque no existe ningún problema con el Poder Judicial.

Hay diferencias, discrepancias normales, somos poderes autónomos, independientes. Ahora tenemos una discrepancia por el tema de los sueldos de ministros, magistrados, jueces, que consideramos que están ganando mucho”, puntualizó López Obrador.

Ante la polémica por los salarios de los integrantes del Poder Judicial, el presidente planteó que el tema sea analizado por una institución académica que arroje luz sobre quién tiene la razón.

“Es interesante el tema. A mí me gustaría que esto lo tratara y hasta emitiera una recomendación el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM. Es un tema bueno, de análisis sobre derecho constitucional, que hay buenos abogados en este caso.

Sería conveniente que una instancia externa emitiera una recomendación, un fallo, una universidad”, insistió el presidente.

En la conferencia de prensa, el presidente expuso un decreto del 6 de abril de 1861 en el que Benito Juárez, uno de sus referentes históricos, se redujo el salario de 36 mil pesos a 30 mil pesos.

Considerando la necesidad imperiosa de introducir en los gastos públicos economías que faciliten la reorganización del erario, he tenido a bien decretar lo siguiente. Artículo único. La asignación anual de 36 mil pesos que ha disfrutado el presidente de la república se reduce a 30 mil.

“Esto es lo que estamos haciendo ahora. Lo mismo”, recalcó el presidente de México.

MEJZ*