AMLO propone consulta ciudadana para saber si se juzga a expresidentes por corrupción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a asegurar que ya ha perdonado a Felipe Calderón por robarle la presidencia en 2006, además propuso que se realice una consulta ciudadana para saber si los mexicanos quieren que se juzgue a los ex presidentes por temas de corrupción.

“Porqué voy a ser yo el verdugo político, qué no lo podemos resolver entre todos, yo no quiero que se vaya a pensar que me estoy vengando, como me robaron la presidencia estoy molesto, no he superado el que nos hayan robado la presidencia, porque no solo fue a mi, sino a todo el pueblo o que hayan impuesto las reformas energética, fiscal, laboral, las llamadas estructurales, la educativa y que piensen que ahora voy a juzgarlos, no, ya le dije al ex presidente Calderón, por lo que a mi corresponde ya lo perdoné por el fraude de 2006, y él sabe bien que hubo fraude”.

El mandatario resaltó que en 2006 Vicente Fox reconoció haber interferido en las elecciones a fin de salvar al país de un peligro.

“Antes se tapaba todo, los escritores no se ocupan de hacer libros sobre esto, hablar del daño de la corrupción, de como nunca había habido democracia en México y lo que cuesta establecerla, esos temas no se analizan, no hay reflexión, bueno, en la elección de 2006, el mismo Fox lo dijo, que se había metido, existe un video en donde dice, claro, porque era salvar a la patria, fue un fraude patriótico, porque era un peligro para México, palabras más, palabras menos”.

Agregó que en cada entidad federativa se trazó un plan para evitar que el partido que entonces representaba López Obrador no llegara a la Presidencia de la República.

“La maestra Elba Esther llamó el día de la elección al que era gobernador de Tamaulipas para decir que ya estaba resuelto, ‘ya sabes por dónde nos vamos’, ahora ese gobernador está preso, Eugenio Hernández. Cada secretario se hizo cargo de un estado, porque había la consigna de que no ganáramos, bueno y a ese señor le tocó Tamaulipas, están las grabaciones, y son hasta malagradecidos, pues, porque ahora ya ni siquiera lo van a visitar, pero de todo eso existen las pruebas”.

López Obrador añadió que existen pruebas de que hubo un fraude electoral, por lo que reiteró su llamado de hacer una consulta ciudadana para saber si la población exige que se castigue por corrupción a autoridades de administraciones pasadas.

“En una reunión de ex funcionarios del gobierno de Guanajuato, el secretario de Gobierno les notificó que no iban a depender de las secretarías del gobierno federal, van a depender de nosotros, del gobierno de Guanajuato porque nosotros le ayudamos a Felipe calderón y él lo sabe, le dimos 300 mil votos de más, y saben cuál fue la diferencia formal, fue de 240 mil votos”.

*Con información de El Universal

