AMLO presume sus amuletos contra coronavirus y dice que honestidad es su protección

Redacción

Ciudad de México.- Durante la conferencia matutina el presidente de la república dio a conocer que durante el próximo martes dará a conocer el plan que él y el gabinete ha hecho para encarar la contingencia del coronavirus.

Comentó además que ya hay un plan y parte de él tiene que ver con el escudo protector, que para él no es nada más que unas imágenes religiosas que guarda en su cuartera. Dijo, mientras las mostraba a los asistentes: “Es como el detente, el escudo protector es la honestidad. Es lo que protege, el no permitir la corrupción”.

Después comentó lo siguiente al mostrar una segunda estampita: “Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo”. Señaló que estos objetos se los regalan los ciudadanos, destaca un trébol que le dio un comerciante de Tampico y un dólar, regalo de un inmigrante.

Antes de pasar a otros temas cerró con este tema diciendo: “Tengo otras cosas porque no solo es catolicismo, también religión evangélica y libres pensadores que me entregan de todo, y todo lo guardo porque no está de más”.

Te dejamos el momento en video:

G.R